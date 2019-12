Oroscopo 21 dicembre 2019: le previsioni per domani

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 21 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Oroscopo 21 dicembre: Ariete

Potresti essere qualcuno di forti simpatie e antipatie, ma non devi permettere che interferisca con questioni professionali. L’attività cosmica nell’area della tua carta che governa la tua posizione nel mondo ti incoraggia ad essere audace, ma non devi fare nemici.

Oroscopo 21 dicembre: Toro

Mentre Venere si sposta oggi nell’area di carriera della tua carta, c’è una possibilità molto reale che presto salirai la scala del successo. Prima di compiere il primo passo, è necessario essere consapevoli e accettare le responsabilità che il successo porterà.

Oroscopo 21 dicembre: Gemelli

Sei il tipo di Gemelli che sa quando fermarsi? O sei il tipo di Gemelli che continua all’infinito e che non ne ha mai abbastanza? Se è il primo, starai bene. Se è quest’ultimo, potresti finire per pagare una multa!

Oroscopo 21 dicembre: Cancro

Questo potrebbe essere un momento proficuo per te. Se sei coinvolto in questioni immobiliari o di investimento, i prossimi giorni potrebbero portare ottime notizie. Se vieni in denaro, però, non voltarti e spendere tutto. Risparmia per una giornata piovosa.

Oroscopo 21 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 dicembre: Leone

Venere nel tuo segno opposto aumenterà le relazioni di ogni tipo nei prossimi giorni, ma soprattutto quelli in cui è coinvolta la storia d’amore. Se non sei stato sulla lunghezza d’onda giusta con una persona cara negli ultimi tempi, ora è il momento di baciare e truccare.

Oroscopo 21 novembre: Vergine

Il tuo entusiasmo per la vita non conosce limiti al momento, il che è grandioso, ma poiché il tuo pianeta dominante Mercurio si unisce a Nettuno, pianeta dell’illusione, oggi devi stare attento a ciò che dici. Non fare affermazioni che non puoi sostenere con fatti.

Oroscopo 21 novembre: Bilancia

Venere, il tuo sovrano, oggi si sposta nell’area più dinamica della tua carta, quindi punta in alto in tutto ciò che fai e non aspettarti altro che il meglio – e lo otterrai. Hai quello che serve per raggiungere la cima, senza fare troppi sforzi.

Oroscopo 21 novembre: Scorpione

Devi capire che alcune cose contano e altre no, e questo vale per le relazioni di natura familiare tanto quanto per qualsiasi altra cosa. Quindi una persona cara ti ha deluso in qualche modo. E allora? Perdona, dimentica e vai avanti.

Oroscopo 21 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 dicembre: Sagittario

Sembri essere in movimento senza sosta di recente e sicuramente hai realizzato molto. Ma non puoi tenere un ritmo così duro per sempre, quindi rallenta un po ‘oggi e trova il modo di divertirti che non te lo toglie fisicamente.

Oroscopo 21 dicembre: Capricorno

Un progetto che hai iniziato qualche tempo fa senza sapere se avrebbe funzionato ora sembra un trionfo minore e hai tutte le ragioni per essere soddisfatto di te stesso. Ora devi trovare il modo di trasformare il tuo successo in dollari e centesimi. Fai del tuo prossimo progetto.

Oroscopo 21 dicembre: Acquario

L’attività cosmica nell’area più sensibile della tua mappa ha reso le ultime settimane, forse gli ultimi mesi, un po ‘una sfida. Ma ora l’immagine sta iniziando a cambiare e con essa cambierà anche il tuo umore. A partire da oggi, ama di nuovo la vita.

Oroscopo 21 dicembre: Pesci

Una buona azione che hai fatto per qualcuno nel passato oscuro e remoto ha avuto ripercussioni di cui non sei completamente a conoscenza, e ora l’universo ti ricompenserà. Cerca segni e indicazioni che dovresti muoverti in una determinata direzione, quindi vai lì, velocemente.