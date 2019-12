Oroscopo domani Paolo Fox 21 Dicembre 2019: la giornata di tutti i segni zodiacali

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 21 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 20 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, basta leggere qui.

Paolo Fox, oroscopo 21 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Ariete

Da quando Venere è assente le cose sono migliorate. Paolo Fox sottolinea che per l’Ariete c’è voglia di ripartire, ma bisogna metterci del proprio evitando i brutti pensieri. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Toro

Massima cautela nei colloqui, la fatica che sentite potrebbe compromettere discussioni importanti. Paolo Fox ha detto più volte come sia tempo di calcoli per le finanze di casa, purtroppo quello che aspettate non arriverà prima di Natale. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Gemelli

Il fine settimana si prospetta positivo: sarà Venere a garantire la validità dei tuoi programmi, e chiaramente anche in amore è facile ogni riappacificazione. Bene anche per i single, ma non devono essere pigri. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Cancro

Sei tipo da grandi idee e potrebbe arrivarne una a breve. C’è chi sta rivalutando la propria vita interamente, in questo senso il periodo ha un’importanza fondamentale. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 21 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Leone

Nervi a fior di pelle, fareste bene a prendere con le molle tutto ciò che vi capita. Probabilmente sono gli impegni lavorativi a rendervi tesi, e la cosa ha ricadute anche in amore, che sarà messo in secondo piano. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Vergine

Momento di cambiamenti e di attese, e si sa che potreste essere esausti dato che non tutti i vostri programmi ultimamente hanno dato i meritati frutti. Non sarà molto, ma qualcosa si muove anche a livello economico. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Bilancia

Svago e divertimento promossi dalle stelle per la Bilancia. Paolo Fox ricorda che nel fine settimana dovreste ritagliarvi del tempo, ma non trascurate il vostro partner e il rapporto sentimentale. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Scorpione

Fra sabato e domenica le stelle alimentano una importante passione; ne sarà contento il partner, ma potrebbe darsi che anche sul lavoro la vostra verve porterà frutti inaspettati. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 21 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Sagittario

I sagittario maschi probabilmente non ne possono più della solita routine, probabilmente stanno cercando una nuova occupazione. Ad ogni modo, questo sarà un fine settimana foriero di cambiamenti. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Capricorno

Non male come cielo, è l’occasione giusta per fare ordine dentro e fuori di te. Ultimamente infatti c’è stato più “dovere” che “piacere”, ma da Capodanno in poi ci saranno novità piacevoli. Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: Acquario Tutto sembra andare improvvisamente al rallentatore. Stanchezza o pigrizia, attualmente non vi va di impegnarvi quasi in nulla. Dovete ritrovare la serenità delle piccole cose.

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre: Pesci

Il vostro cruccio ora deve essere l’amore: passate il vostro tempo con il partner. Se non siete in coppia, le stelle vi porteranno a interessarvi a qualcuno in maniera intensa.

