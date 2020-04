Oroscopo 25 aprile 2020: le previsioni di oggi

Buongiorno amici appassionati di astrologia, siamo pronti anche in questo sabato e questo giorno di festa a fornirvi tutte le indicazioni utili da stelle e pianeti. Andiamo a vedere, segno per segno, l’oroscopo di oggi.

A seguire, nel pezzo,i i pronostici di oggi, 25 aprile 2020, con le differenze rispetto all’ultimo oroscopo.

Oroscopo 25 aprile: Ariete

Non sei un fan di stare seduto a bordo campo, tuttavia rimuoverti da una situazione confusa è la cosa più efficace che puoi fare.

Oroscopo 25 aprile: Toro

Ciò che inizia come una semplice domanda finirà per rivelare più di quanto immaginassi. Dopo oggi, non ti accontenterai mai più delle risposte.

Oroscopo 25 aprile: Gemelli

Non emettere ancora un sospiro di sollievo. Solo perché l’altra persona è educata non significa che non sei fuori di testa. In effetti potresti essere pronto per una caduta.

Oroscopo 25 aprile: Cancro

Il Sole congiunge Plutone nel Capricorno. Questo porta a una conclusione gli eventi degli ultimi sei mesi. Le cose possono sembrare scoraggianti, ma ricorda: sei più duro di quanto sai.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 25 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 aprile: Leone

Quella situazione sul lavoro sembra che sia stata risolta per ora. Sai che non hai visto la fine delle cose e che ci saranno più colpi di scena prima che la questione venga risolta.

Oroscopo 25 aprile: Vergine

Difficile dire quale sia la cosa migliore: ottenere ciò che vuoi o lasciare che le cose cadano? Nei prossimi giorni lo scoprirai.

Oroscopo 25 aprile: Bilancia

Se ti trovi in ​​un dilemma in cui non puoi andare avanti o indietro, siediti. L’aiuto è in arrivo.

Oroscopo 25 aprile: Scorpione

Non lasciare che il tuo bisogno di vincere ti accechi su come si gioca. L’unico modo per battere un avversario è abbinare l’intelligenza.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 25 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 aprile: Sagittario

Il tuo cuore è pronto per un risultato, ma l’alternativa sembra che ti darà più di quello che vuoi nel lungo periodo.

Oroscopo 25 aprile: Capricorno

Ti aspettavi una rottura, ma la situazione astrologica di oggi porta invece una svolta inaspettata o un salvataggio dell’ultimo minuto.

Oroscopo 25 aprile: Acquario

Ti sembra che la tua vita abbia preso una vita propria? Non ti preoccupare. Sono solo parti nascoste di te che lottano per la libertà di espressione.

Oroscopo 25 aprile: Pesci

Hai l’orecchio per gli eventi importanti. Non perdere questa occasione per fare qualcosa di clamoroso.

Aggiornamento ore 10.00