Oroscopo 25 settembre 2019: segno per segno, la giornata

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 25 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 24 settembre 2019.

Oroscopo 25 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 25 settembre: Ariete

Sicuramente esprimiti oggi liberamente, ma sappi anche che le parole che scegli, se negative o offensive, potrebbero facilmente ricambiarti in seguito. Conosci il vecchio detto: se non puoi dire qualcosa di carino, non dire niente. Oroscopo 25 settembre: Toro

Evita di reagire in modo eccessivo se scopri che un collega di lavoro ti ha deluso in qualche modo. Molto probabilmente non l’hanno fatto per farti del male o dispettarti, ma perché non avevano scelta in merito. Forse qualcuno in una posizione di potere li ha tollerati.

Oroscopo 25 settembre: Gemelli

Se la tua mente è preoccupata per problemi di lavoro o problemi di denaro, ti consigliamo di risolverli rapidamente, perché ci sono questioni molto più interessanti sulla loro strada. La luna nuova che si avvicina aprirà un nuovo mondo di possibilità.

Oroscopo 25 settembre: Cancro

Se qualcuno cerca di minare la tua fiducia oggi, devi chiarire loro che nulla di ciò che può dire o fare farà mai ammaccare la tua autostima. Il cancro è un segno cardinale e ciò significa che hai la forza mentale per trionfare qualunque sia l’opposizione.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 25 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 settembre: Leone

Ignora tutte le critiche che ti vengono incontro e continua a fare quello che hai fatto in queste ultime settimane. I pianeti indicano che se ti attieni al percorso che hai scelto raggiungerai la tua destinazione prima del previsto. I tuoi rivali non possono fermarlo. Oroscopo 25 settembre: Vergine

Al momento sembra che ci siano molti discorsi allentati, il tipo di chiacchiere che potrebbero tradursi in linee incrociate e sguardi incrociati se lasciati incontrastati. Assicurati che tutti si attengano ai fatti e stiano alla larga dalle speculazioni e dalle congetture – non porteranno in nessun posto buono.

Oroscopo 25 settembre: Bilancia

Dato che hai preso così tanto nelle ultime settimane, hai anche fatto molta pressione. Il Sole nel tuo segno aumenterà la tua energia ma devi comunque essere selettivo in ciò che fai e per chi lo fai. Pensa avanti Bilancia.

Oroscopo 25 settembre: Scorpione

Sai cosa vuoi, e sai come ottenerlo, e non c’è un solo, solitario dubbio nella tua mente che lo possiederai molto presto. Con quel tipo di autostima sei sicuro di andare lontano – ma non andare oltre il necessario!

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 25 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 settembre: Sagittario

Se scopri che le stesse cose vecchie stanno accadendo negli stessi vecchi modi è molto probabilmente perché il tuo pensiero è bloccato in un solco. Prova a rimanere “fuori” oggi stesso in modo da poter vedere gli eventi da una prospettiva più ampia. Al momento la tua attenzione è troppo ristretta.

Oroscopo 25 settembre: Capricorno

Ciò che accade oggi può sembrare estremamente divertente, ma non tutti potranno scherzare. Come Capricorno hai un senso dell’umorismo molto secco, ma a volte diventa così secco che persino i tuoi amici più cari fanno fatica a capire la battuta finale!

Oroscopo 25 settembre: Acquario

Non ha senso preoccuparsi di tutti i cambiamenti in atto nel mondo. Da quando la preoccupazione ha risolto qualcosa? Mai. Se non ti piace quello che sta succedendo, fai in modo che la tua attività apporti alcuni cambiamenti, quelli con cui puoi convivere. Oroscopo 25 settembre: Pesci

Ultimamente sei troppo teso e devi rilassarti un po ‘- o anche molto. Cerca i modi in cui puoi rendere un po ‘più divertente la tua esistenza quotidiana, idealmente modi che includono i tuoi amici e i tuoi familiari stretti. Vivi un po!

Aggiornamento ore 11.00