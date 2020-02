Oroscopo 26 febbraio 2020: anticipazioni di domani

Oggi è un mercoledì importante, il Mercoledì delle Ceneri e primo giorno della Quaresima, periodo di rinunce. Noi però non possiamo rinunciare a sbirciare le stelle e così andiamo a leggere le previsioni del 26 febbraio 2020. Vediamo cosa hanno preparato per noi stelle e pianeti, prevedendo cosa potrà accadere domani ad ognuno di noi.

Scopriamo dunque i pronostici di domani, 26 febbraio 2020, e valutiamo i cambiamenti rispetto all’oroscopo odierno e come cambia la previsione in base all’analisi di Paolo Fox.

Oroscopo 26 febbraio: Ariete

Comportati come se non potessi perdere oggi e non lo farai. Con Marte, il tuo pianeta dominante, ben collegato al Sole, l’universo è molto dalla tua parte, almeno per le prossime ore, quindi fai di tutto per ottenere ciò che desideri di più.

Oroscopo 26 febbraio: Toro

Più attenzione presti a un problema, maggiore sarà il problema, quindi concentrati su cose più positive e lascia che gli altri lo risolvano. Non devi essere colui che si fa avanti per risolvere tutti i problemi che sorgono..

Oroscopo 26 febbraio: Gemelli

Potresti essere o non essere ambizioso per natura, ma con il Sole nell’area di carriera della tua carta collegata a Marte, pianeta dell’ego, vorrai metterti alla prova sul fronte del lavoro. Cerca comunque di non esagerare. L’arroganza è raramente attraente.

Oroscopo 26 febbraio: Cancro

Il sole nel segno d’acqua dei tuoi compagni Pesci nelle prossime settimane ti incoraggerà ad adottare un approccio più rilassato alla vita. Tuttavia, il collegamento Sole-Marte di oggi ti motiverà a salire nel mondo. I due approcci non sono incompatibili.

Oroscopo 26 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 febbraio: Leone

Qualcuno con cui lavori o fai affari cercherà di ottenere la tua parte di un accordo a cui state entrambi lavorando, e non devi lasciare che ciò accada. Stai mettendo in pari quantità di sforzo e potenza cerebrale, quindi anche i premi devono essere divisi equamente.

Oroscopo 26 febbraio: Vergine

Non ha senso cercare di sfidare le persone che sono più potenti e meglio connesse di te. I pianeti indicano che ora non hai altra scelta che fare quello che si aspettano da te, ma la buona notizia è che in realtà potrebbe essere molto divertente.

Oroscopo 26 febbraio: Bilancia

Se lo desideri, puoi modificare completamente le tue routine e i tuoi metodi, ma non sarebbe meglio migliorare il tuo modo di operare? Attieniti a ciò che conosci e punta a conoscerlo ancora meglio nelle prossime settimane. Il successo seguirà sicuramente.

Oroscopo 26 febbraio: Scorpione

Questo è potenzialmente uno dei migliori periodi dell’anno per te poiché il Sole in Pesci ti rende ancora più dinamico e ambizioso del solito. E anche con Marte coinvolto nell’equazione cosmica non sarai solo un buono Scorpione, sarai incredibile.

Oroscopo 26 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 febbraio: Sagittario

Potrebbe essere necessario uno sforzo per costringerti ad essere positivo su ciò che dovresti fare oggi, ma ne varrà la pena. Le questioni familiari e finanziarie al momento sono in buone stelle, quindi riunisciti con partner e persone care e risolvi le differenze.

Oroscopo 26 febbraio: Capricorno

Non perdere tempo in un’attività che non ti interessa più. Devi passare a qualcosa che ha un significato reale e un potenziale a lungo termine. Vivere per il momento va bene, ma devi anche guardare avanti e immaginare cosa dovrebbe fare il tuo sé futuro.

Oroscopo 26 febbraio: Acquario

Qualcosa che pensavi fosse un problema si risolverà da solo oggi e potresti chiederti come e perché ti sei permesso di preoccuparti così tanto. Molto ha a che fare con la tua visione e il tuo stato d’animo. Un atteggiamento positivo è un must – sempre.

Oroscopo 26 febbraio: Pesci

Il Sole nel tuo segno si collega bene con Marte oggi, quindi se c’è qualcosa di faticoso che devi fare – sia esso fisico o mentale – ora è il momento. È probabile che rimarrai stupito dalla facilità con cui affronti situazioni che fanno tremare gli altri con la paura.

