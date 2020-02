Oroscopo 27 febbraio 2020: anteprima di domani dalle stelle

Siamo pronti a indagare il cielo e le stelle per capire come andrà la giornata di domani, con le previsioni del 27 febbraio 2020. Congiunzioni e opposizioni astrali, influenze della luna e dei pianeti: tutto è interessante per stilare una serie di consigli e indicazioni preziose dal cielo.

Andiamo a leggere dunque i pronostici di domani, 27 febbraio 2020, e valutiamo cosa cambia in base alle previsioni di oggi e rispetto all’oroscopo di domani di Paolo Fox.

Oroscopo 27 febbraio: Ariete

Qualcuno di cui hai un’opinione molto alta ti sorprenderà oggi dicendo qualcosa che ti sembra inutilmente negativo. Aiutali a superare la visione cupa e cupa che hanno adottato – ricorda loro che mondo meraviglioso è ancora.

Oroscopo 27 febbraio: Toro

Sembra che al momento ci siano molte grandi idee in giro, ma quante di quelle grandi idee sono buone idee? Con il pianeta Mercurio che attraversa una delle sue fasi retrograda ti pagherà per essere più che un po ‘scettico.

Oroscopo 27 febbraio: Gemelli

Qualcuno in una posizione di autorità potrebbe farti passare un brutto momento oggi, dicendo cose che sai essere false. Si consiglia di mantenere i propri pensieri e sentimenti per sé e lasciare che la situazione si risolva da sola.

Oroscopo 27 febbraio: Cancro

Non perdere tempo prezioso cercando di essere come le altre persone. Sei quello che sei per una ragione, e il tuo destino è quello di sfruttare al massimo i talenti con cui sei nato, non far finta di poter fare cose che sono chiaramente in contrasto con la tua natura interiore.

Oroscopo 27 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 febbraio: Leone

Esiste il pericolo che ci si possa fidare di qualcuno che non è nella posizione migliore per darti buoni consigli. Se ci sono soldi coinvolti in quello che stai facendo, potresti perdere molto tempo se agisci su ciò che ti dicono. In caso di dubbio, fai il contrario!

Oroscopo 27 febbraio: Vergine

Non ti tirerai indietro se ti trovi in ​​conflitto con un partner o una persona cara oggi. Va bene in sé, ma il problema è che i pianeti indicano che potresti basare i tuoi argomenti su una logica errata. In realtà potrebbe valere la pena ascoltare il loro punto di vista.

Oroscopo 27 febbraio: Bilancia

Se ti viene chiesto di lavorare su qualcosa che non ti interessa oggi, hai il diritto di dire “no”. Tuttavia, se dici “sì” e fai del tuo meglio, puoi aspettarti di essere ricompensato in modi che ti aiutano a ciò che ti interessa di più.

Oroscopo 27 febbraio: Scorpione

In genere non ti piace incontrare gli altri a metà strada – perché dovresti quando hai quasi sempre ragione? Ma i pianeti avvertono che sarà necessario mostrare almeno un pizzico di comprensione quando si tratta di colleghi di lavoro oggi.

Oroscopo 27 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 27 febbraio: Sagittario

Il collegamento Sole-Mercurio di oggi avverte che esiste il pericolo che prendiate ciò che gli altri dicono troppo sul serio e reagiscano in modi che rendono il conflitto più probabile piuttosto che meno. Il fatto è che alcune persone non hanno la prima idea di ciò che sta realmente accadendo.

Oroscopo 27 febbraio: Capricorno

Le buone idee arriveranno spesse e veloci nelle prossime 24 ore, ma poiché Mercurio si sta muovendo retrogrado in questo momento, dovrai testare ognuna di esse e forse anche ottenere una seconda opinione. A volte non puoi fidarti della tua stessa mente!

Oroscopo 27 febbraio: Acquario

Non molto sfugge alla tua attenzione, ma i pianeti indicano che qualcosa di abbastanza piccolo potrebbe darti la scia oggi, portando a grandi ripercussioni più in basso. Tieni gli occhi e le orecchie sempre aperti se vuoi dare un senso al mondo.

Oroscopo 27 febbraio: Pesci

Con il Sole vicino a Mercurio nel tuo segno sarai in grado di pensare in piedi e fare cose mentre gli altri stanno ancora cercando di prendere una decisione. Non agire più velocemente di quanto tu debba fare, se hai fretta, potrebbero verificarsi errori.

