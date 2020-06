Oroscopo 27 giugno 2020: i pronostici di oggi

Siamo pronti anche questa mattina per fare il punto della situazione degli astri, segno per segno, consiglio dopo consiglio. Ecco a voi il nuovo oroscopo di oggi.

Ricordate poi che i pronostici di oggi, 27 giugno 2020, si possono confrontare con le ultime previsioni.

Oroscopo 27 giugno: Ariete

Il cielo mostra che prendi sul serio le questioni del cuore. E anche gli altri dovrebbero, se sapessero cosa è buono per loro.

Oroscopo 27 giugno: Toro

Non è sufficiente desiderare il meglio per qualcuno. Anche quella persona deve volerlo. Hai fatto tutto il possibile e hai bisogno di fare un passo indietro dalla situazione.

Oroscopo 27 giugno: Gemelli

Non puoi ottenere ciò che desideri a meno che tu non dia a qualcun altro un taglio dell’azione. Non è giusto, ma non funzionerà in nessun altro modo.

Oroscopo 27 giugno: Cancro

Quando provi a partire, un partner vuole impegnarsi. Ma quando parli del futuro, questa persona cambia argomento. Benvenuti nel dilemma odierno.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 27 giugno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 giugno: Leone

Sei stato catturato o hai catturato? È difficile dirlo con questo cielo. Rivedi le circostanze che portano al tuo attuale problema.

Oroscopo 27 giugno: Vergine

C’è una differenza tra andare avanti e andare fuori strada. Verifica che un determinato utente non abbia avuto l’idea sbagliata. Non vuoi preoccuparti.

Oroscopo 27 giugno: Bilancia

Potrebbe essere necessario fare ammenda su alcune cose che hai detto di recente. Fallo. Questo non è il momento per cui l’orgoglio si mette di mezzo.

Oroscopo 27 giugno: Scorpione

Tu e un avversario continuate a tornare allo stesso punto. Forse non si tratta di vincere. Forse ti diverti davvero a litigare.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 27 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 27 giugno: Sagittario

Dovrai affrontare tempeste emotive. Questo non solo elimina i risentimenti nascosti, ma ti consente anche di affrontare le paure che altrimenti non avresti.

Oroscopo 27 giugno: Capricorno

I tuoi nervi sfilacciati si stanno mostrando, quindi un ritiro personale potrebbe essere da fare. Hai bisogno di tempo per raccogliere te stesso.

Oroscopo 27 giugno: Acquario

La vita diventa frenetica nei giorni a venire, ma questo è buono. Ti costringe ad agire su decisioni su cui sei stato seduto troppo a lungo.

Oroscopo 27 giugno: Pesci

Il motivo per cui tu e l’altra parte andate avanti e indietro è perché nessuno dei due è sicuro. Fatevi un favore e scendete dal piedistallo.

Aggiornamento ore 10.00