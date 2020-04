Oroscopo 3 aprile 2020: anteprima di domani

Vi piacerebbe sapere quali consigli seguire nella giornata di domani? Nessun problema, come al solito siamo a scrutare il cielo per trarne indicazioni preziose per tutti i segni, fino all’elaborazione del nostro oroscopo di domani.



Di seguito, segno per segno, tutti pronostici di domani, 3 aprile 2020, ricordando sempre che è possibile vedere sul nostro sito anche l’oroscopo odierno.

Oroscopo 3 aprile: Ariete

Vuoi cambiare così tante cose nel tuo mondo e in questo periodo dell’anno è facile per te essere forte, ma ci sono ancora alcune aree in cui devi stare attento. Per quanto riguarda le relazioni, il compromesso non è un’opzione ma un must.

Oroscopo 3 aprile: Toro

Perché non ti senti più sicuro del futuro? Senza dubbio il Sole nell’area più sensibile ha qualcosa a che fare con esso, ma potrebbe anche essere perché hai visto fallire altre persone. Ma tu non sei “altre persone”, sei speciale!

Oroscopo 3 aprile: Gemelli

Se ciò che vuoi fare si scontra con ciò che i partner e i colleghi vogliono fare oggi, potrebbe essere intelligente seguirli piuttosto che insistere nel fare la tua strada. Ciò che scendi a compromessi ora ti verrà in gran parte più avanti in seguito.

Oroscopo 3 aprile: Cancro

Ad un certo punto della prossima settimana o due dovrai prendere una decisione sui tuoi obiettivi e le tue ambizioni a lungo termine. Hai speso troppo tempo a valutare i pro e i contro e ora devi fare una scelta e restare fedele.

Oroscopo 3 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 aprile: Leone

Agisci sul presupposto che ciò che ascolti nelle prossime 24 ore è solo metà della storia. Più domande fai, più sarà evidente che i cosiddetti “esperti” non hanno davvero molta idea di ciò che sta realmente accadendo.

Oroscopo 3 aprile: Vergine

Non lasciare che i tuoi sentimenti personali interferiscano con ciò che deve essere fatto. Potresti sentirti dispiaciuto per qualcuno che sta attraversando un periodo difficile, ma hai già provato ad aiutarli e non hanno seguito il tuo consiglio, quindi ora sono soli.

Oroscopo 3 aprile: Bilancia

Sforzati di essere gentile con tutti quelli che incontri oggi, anche quelli il cui atteggiamento sembra negativo o conflittuale. Potrebbe essere solo che hanno bisogno di una o due parole calmanti per riportarle alla realtà, e chi meglio di una Bilancia per darle?

Oroscopo 3 aprile: Scorpione

Al momento disponi di così tanta energia, ma stai incontrando qualche difficoltà a trovare modi creativi per usarla. In realtà, non importa cosa fai, fintanto che fai qualcosa. Anche i compiti più banali saranno di beneficio.

Oroscopo 3 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 aprile: Sagittario

Può sembrare che tu possa affrontare il mondo da solo e vincere, ma devi essere realistico: anche un Sagittario ha dei limiti. Se riconosci questo fatto oggi, non sarà un tale shock quando qualcosa o qualcuno avrà il meglio di te all’inizio della prossima settimana.

Oroscopo 3 aprile: Capricorno

Lo stato e la reputazione significano molto per te e i pianeti indicano che un’opportunità per salire nel mondo sarà con te nel giro di pochi giorni. Assicurati di essere pronto per riposarti. È probabile che sarà anche una sfida.

Oroscopo 3 aprile: Acquario

Credi in ciò che credi perché hai guardato le prove e sei giunto alla conclusione che è la verità? O ci credi semplicemente perché vuoi crederci? Sii onesto con te stesso Acquario, quindi cambia il tuo modo di pensare.

Oroscopo 3 aprile: Pesci

È necessario prestare particolare attenzione quando si tratta di persone in posizioni di potere. Non proveranno necessariamente a usare quel potere contro di te, ma potrebbero usarlo in modi che potrebbero influenzarti indirettamente. Sii consapevole di cosa stanno facendo.

