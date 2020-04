Oroscopo 30 aprile 2020: i pronostici di domani

Ben ritrovati ed eccoci qui alle prese con i pianeti, le stelle e la nostra Luna, per fare il punto della situazione astrologica in vista di domani. Per ciascuno di noi, quale che sia il proprio segno zodiacale, un consiglio utile ad affrontare la giornata, con il nuovo oroscopo di domani.

In questo articolo tutti i pronostici di domani, 30 aprile 2020, e le variazioni rispetto all’oroscopo odierno.

Oroscopo 30 aprile: Ariete

Controllare prima di impegnarsi. Potresti essere stato portato ad aspettarti più di quello che è davvero lì. Detto questo, vedi se riesci a trovare un accordo temporaneo.

Oroscopo 30 aprile: Toro

Qualcuno vuole aiutarti ad andare avanti. Sì, un giorno dovrai restituire il favore, ma questo è un buon obbligo.

Oroscopo 30 aprile: Gemelli

Difficile rinunciare a qualcosa per cui hai lavorato duramente, ma è per una buona causa e il tuo sacrificio non sarà vano. Le persone vedranno in te in una luce nuova e più lusinghiera.

Oroscopo 30 aprile: Cancro

Potresti non avere molto, ma è ancora più di quello che ha qualcun altro. Condividi ciò che puoi e sarai ricompensato un giorno.

Oroscopo 30 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 aprile: Leone

Qualcuno è incerto, ma non vuoi mantenere un impegno solo per ereditare il risentimento. Lascia che questa persona ti si avvicini quando si sente pronto.

Oroscopo 30 aprile: Vergine

Stai lavorando sodo per una paga minima o nulla, ma ti mantiene centrato e ti fa sentire soddisfatto. È qualcosa da tenere a mente quando l’attuale crisi è passata.

Oroscopo 30 aprile: Bilancia

Non è il momento di contrattare. Più comprensivo sei ora, più persone lavoreranno per onorare i loro accordi quando possono.

Oroscopo 30 aprile: Scorpione

Stanco di buttare soldi? Lascia che i familiari guardino ai propri affari. Sembra senza cuore, ma è l’unico modo.

Oroscopo 30 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 aprile: Sagittario

Le scadenze non devono essere scritte su pietra, ma devono comunque essere abbozzate. Chiedere di vedere un calendario prima di impegnarsi.

Oroscopo 30 aprile: Capricorno

Vedi dove potrebbe sorgere un problema, ma non hai i mezzi per risolverlo. Non fissarti troppo su qualcosa che potrebbe finire per risolversi da solo.

Oroscopo 30 aprile: Acquario

Altri sono convinti che tu sia la risposta alle loro preghiere. Questo può o non può essere il caso. Nel frattempo, fai il meglio che puoi.

Oroscopo 30 aprile: Pesci

Qualcosa non sta andando bene. Invertire ciò che stai facendo è la cosa migliore, se non capovolgere tutto.

