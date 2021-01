Oroscopo 30 gennaio 2020: i pronostici di domani

Ci ritroviamo per rimescolare le carte, e andare a scoprire qualcosa sul futuro attraverso il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 30 gennaio 2020, con le novità fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 30 gennaio: Ariete

Il cielo incoraggia connessioni che altrimenti andrebbero perse e ti mantiene agile e in conversazione con le tue muse: inoltre evidenzia il potere degli spazi di transizione nella tua vita.

Oroscopo 30 gennaio: Toro

Tra le idee dense di ciò che sapevate essere vero si trova la possibilità di imparare qualcosa di nuovo: quando trovate quelle porte, scivolate attraverso di esse.

Oroscopo 30 gennaio: Gemelli

Poiché la tua consapevolezza è destinata a essere allungata questa settimana, sei pronto per esperienze che rivelano ciò che supera, infonde e anima il mondo fisico.

Oroscopo 30 gennaio: Cancro

La vita dei tuoi sogni diventa estremamente importante a cui prestare attenzione, così come le tue meditazioni, visualizzazioni e intuizioni intuitive.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 30 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 gennaio: Leone

Tieni un diario e prendi nota dei modi in cui la tua vita ti parla, insegnandoti il suo linguaggio e le sue inflessioni.

Oroscopo 30 gennaio: Vergine

Parte dell’essere in tuo potere e risplendere così brillantemente come dovevi ha a che fare con quanto bene vivi la tua vita. Il vero modo per risplendere ha sempre a che fare con l’essere al servizio di ciò che ti guida piuttosto che cercare di controllarlo.

Oroscopo 30 gennaio: Bilancia

Si avvia un processo che ti avvantaggerà quando accetti le deviazioni su cui ti porta. Il disimparare sarà uno dei suoi temi principali, ma anche la riscoperta di ciò in cui hai fede.

Oroscopo 30 gennaio: Scorpione

Il cielo si concentra sull’abbondanza disponibile per te ora. Le comodità materiali sono molto probabilmente i modi in cui si manifesta, ma il processo di trasformare il tuo oro personale in supporto tangibile è dove sta il vero lavoro e la ricompensa.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 30 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 gennaio: Sagittario

Affrontare le paure, le ansie e i limiti che ti sono stati posti è una parte essenziale di questo processo. Qualunque cosa ti impedisca di riconoscere il tuo tipo unico di brillantezza e di metterlo in pratica senza vergogna, arriva per la guarigione.

Oroscopo 30 gennaio: Capricorno

Nessuno beneficia del fatto che ti allontani dal tuo potere e non c’è vera sicurezza nel nasconderti da esso. Le rivelazioni hanno lo scopo di aiutarti a uscire dalla tua strada.

Oroscopo 30 gennaio: Acquario

Il cielo ti ricorda che alcune collaborazioni sono andate il più lontano possibile. Se gli accordi tra voi e gli altri necessitano di una ristrutturazione o se siete arrivati collettivamente alla fine della strada è ancora da sapere.

Oroscopo 30 gennaio: Pesci

Sii disposto a fare una pausa abbastanza a lungo per ascoltare ciò di cui ciascuna parte ha bisogno, può offrire ed è in grado di arrendersi senza rimpianti.

Aggiornamento ore 9.00