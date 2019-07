Oroscopo 30 luglio 2019: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 30 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 29 luglio 2019.

Oroscopo 30 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo martedì 30 luglio: Ariete

Ti pagherà l’accettazione un po ‘più delle persone che non condividono la tua spinta e ambizione. Non tutti possiedono la tua natura da fare, da fare (se lo facessero, non saresti così speciale), quindi prendi delle indennità pur facendo valere i tuoi talenti naturali.

Oroscopo martedì 30 luglio: Toro

È giunto il momento di mettere in discussione controversie e disaccordi con una determinata persona una volta per tutte e andare avanti insieme o da soli. Ricorda, non li possiedi e loro non ti possiedono, quindi non essere troppo possessivo.

Oroscopo martedì 30 luglio: Gemelli

Prendi la vita come viene questa settimana e non senti di dover fare le cose solo perché altre persone se lo aspettano da te. Il collegamento Sole-Urano di oggi ti consentirà di far valere la tua indipendenza, anche se non sarà privo di costi emotivi.

Oroscopo martedì 30 luglio: Cancro

La cosa più importante oggi è che sei completamente onesto sui tuoi gusti e antipatie. Partner, persone care e persino colleghi di lavoro preferirebbero che tu dicessi loro quello che pensi davvero, anche se non è quello che speravano di sentire.

Oroscopo 30 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo martedì 30 luglio: Leone

Potresti non essere interessato alle opinioni di un’altra persona, ma devi essere consapevole che le loro opinioni su di te avranno una grande influenza su ciò che accade sul fronte del lavoro nei prossimi giorni. Qualunque cosa tu faccia, cerca di non infastidirli.

Oroscopo martedì 30 luglio: Vergine

Sembra che più cerchi di cambiare le cose nella tua vita, più rimangono le stesse, il che è senza dubbio frustrante, ma non è necessariamente una cosa negativa. Guardando indietro tra qualche settimana, potresti essere contento che il tempo si sia fermato!

Oroscopo martedì 30 luglio: Bilancia

Tutti si preoccupano dei soldi, ma sembra che tu sia ossessionato da ogni ultimo dollaro e centesimo, e questo non è salutare. Il messaggio delle stelle per i prossimi giorni è che la tua energia mentale ed emotiva sarebbe meglio impiegata altrove.

Oroscopo martedì 30 luglio: Scorpione

Il vecchio lascia sempre il posto al nuovo, che tu lo voglia o no, quindi invece di cercare di aggrapparti a ciò che sta scivolando fuori dalla tua vita, lascialo andare e passa a qualcosa di meglio. La sua partenza ti darà spazio per crescere e prosperare.

Oroscopo 30 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo martedì 30 luglio: Sagittario

Non c’è niente che non puoi fare se ci pensi adesso. Non hai solo un talento per pensare a nuovi modi di fare le cose, ma hai anche il coraggio di andare avanti e farle senza paura di fallire, il che garantisce il successo.

Oroscopo martedì 30 luglio: Capricorno

Non riceverai molte grazie per aver aiutato un amico a uscire da un buco oggi, ma va bene. Non ci sei dentro per la gloria, ci sei dentro per fare la differenza, e se puoi fare la differenza per una sola persona, anche il mondo intero guadagna.

Oroscopo martedì 30 luglio: Acquario

Le tue idee hanno un peso maggiore con i datori di lavoro e altre persone importanti di quanto tu possa immaginare e i pianeti indicano che ciò che devi dire loro oggi avrà un impatto enorme sulle loro decisioni future. Quindi assicurati che sia un buon consiglio!

Oroscopo martedì 30 luglio: Pesci

Potresti essere limitato a ciò che puoi fare socialmente nei prossimi giorni, ma non lasciarti preoccupare. Urano, pianeta di cambiamenti, porterà inaspettati ritardi e battute d’arresto, ma nella pienezza del tempo capirai che facevano parte di un piano più ampio.

