Oroscopo 4 marzo 2020: le stelle di oggi

Un consiglio su questa giornata? Presto fatto, basta osservare il cielo. O quantomeno, affidarsi a chi sa decifrare il significato dei movimenti astrali. Tutto è scritto nell’oroscopo del 4 marzo 2020.

Con le nostre indicazioni segno per segno, ecco le previsioni di oggi, 4 marzo 2020, e vediamo cosa cambiato rispetto a ieri e in rapporto alle previsioni di Branko e l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo 4 marzo: Ariete

Può essere difficile non giudicare te stesso per aver fatto scelte imperfette o per non riuscire a mantenere il pieno controllo della tua vita e dei tuoi dintorni. Cerca di ricordare che le opzioni a tua disposizione non sono sempre state l’ideale.

Oroscopo 4 marzo: Toro

A volte è prezioso sognare ad occhi aperti. A volte, c’è più dolcezza nell’astrazione e nell’irrealtà di quanto non ci sia nel mondo fisico. Potrebbe essere il momento di tornare al tuo corpo, con tutti i suoi sentimenti e tutti i suoi desideri.

Oroscopo 4 marzo: Gemelli

Potresti sentirti un po ‘più morbido o più sensibile del solito. Ciò può rendere difficile la navigazione nel mondo. Tutte le tue piccole interazioni quotidiane con altre persone possono assumere un significato maggiore.

Oroscopo 4 marzo: Cancro

Potresti trovarti a provare un desiderio insolitamente intenso di vicinanza con altre persone. Questa è una cosa preziosa. Può portare alla vera intimità, alle connessioni che illuminano nuovamente il mondo intero, alla magia.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 4 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 marzo: Leone

Una delle tue grandi capacità, i tuoi grandi doni, è che insisti nel desiderare di più di quanto sia rigorosamente “ragionevole” dal mondo. Vuoi vivere una vita non solo adeguata, nemmeno buona, ma meravigliosa.

Oroscopo 4 marzo: Vergine

Ricorda che ti è permesso chiedere aiuto. È normale che gli esseri umani dipendano l’uno dall’altro. Questo è ciò su cui è costruito il mondo. È ciò che fa muovere le nostre vite sociali.

Oroscopo 4 marzo: Bilancia

Potresti ritenere che il cambiamento potrebbe davvero essere possibile: che non sei bloccato sul posto, che stai ancora crescendo, che il mondo non ha esaurito la magia.

Oroscopo 4 marzo: Scorpione

La compassione a volte può sembrare così insipida, così delicata, da essere del tutto inutile. Viene sempre invocato come un valore importante, ma cosa significa veramente? Non lasciare che le insipide invocazioni di compassione altrui ti impediscano di vederne il vero potere.

Oroscopo 4 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 marzo: Sagittario

Lla tua strada in avanti non sarà come quella di un individuo coraggioso, che agisce da solo. Piuttosto, dovrai fare affidamento su altre persone. Questo può essere esasperante: lavorare insieme ad altri ti rallenta.

Oroscopo 4 marzo: Capricorno

Può essere così frustrante vedere i modi in cui le persone insistono nel fare le cose diversamente da come vorresti. Può essere difficile vederli fare altre scelte rispetto a quelle che faresti, viaggiando per il mondo come se fosse alimentato da una forza completamente diversa da quella che ti alimenta.

Oroscopo 4 marzo: Acquario

Potresti trovarti di fronte a un senso di ansia per il fatto che le cose non si muovono abbastanza velocemente, che stai esaurendo il tempo, che devi fare tutto sempre più velocemente per massimizzare ciò che resta della tua vita.

Oroscopo 4 marzo: Pesci

Potresti provare un po ‘di ansia per il fatto che stai facendo le cose “bene”, sia che tu stia controllando le caselle che dovresti seguire, seguendo il percorso prescritto. Cerca di non preoccuparti troppo di seguire gli ordini di qualcun altro.

Aggiornamento ore 10.00