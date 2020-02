Oroscopo 5 febbraio 2020: i pronostici del giorno

Occupiamoci dei segni zodiacali con l’oroscopo del 5 febbraio 2020. Con opposizioni e congiunzioni astrali, vediamo in base al nostro segno come potrà andare questa giornata, dall’Ariete ai Pesci.

Vediamo subito i pronostici del 5 febbraio 2020, e come cambia la situazione rispetto alle proiezioni di ieri, a confronto anche con l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo 5 febbraio: Ariete

È molto più facile colpire quei traguardi quando stai mirando a loro. Sei chiaro su cosa e dove sono? Inoltre, toccare una pietra miliare dovrebbe sempre essere seguito da una celebrazione, per quanto piccola.

Oroscopo 5 febbraio: Toro

Ogni tanto, è importante ricordare a te stesso che davvero non devi fare nulla. Che cosa vuoi fare? Fai quello. O, almeno, trova qualcosa da desiderare nelle cose che devono essere fatte.

Oroscopo 5 febbraio: Gemelli

Ti viene addebitato un aiuto. Il miglior aiuto che puoi dare è il tipo di insegnamento, ma di solito viene dopo il tipo di dimostrazione. È necessario l’insegnamento, non farlo per loro.

Oroscopo 5 febbraio: Cancro

Passaggi piccoli e coerenti non sono importanti tanto quanto i grandi salti. Sono molto, molto più importanti. I grandi balzi non mostrano tutto tra il punto A e il punto B.

Oroscopo 5 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 febbraio: Leone

Nessuno ha mai il controllo su una relazione, almeno non in modo duraturo. Il controllo totale sfiderebbe il punto e la natura delle relazioni. Riesci a trovare un modo per godere dell’incertezza che è l’essenza stessa della condivisione?

Oroscopo 5 febbraio: Vergine

A volte sapere che devi agire ti impedisce di sognare più grande che puoi. Quindi non esigere azioni da te stesso. Lasciati pensare e sognare liberamente. Sfida i limiti mentali.

Oroscopo 5 febbraio: Bilancia

Incarterai lo spirito di Calliope oggi, la musa con una bella voce, un arbitro di controversie che trasporta una tavoletta gigante ovunque. Sarai tu a sistemare le cose come solo tu puoi fare.

Oroscopo 5 febbraio: Scorpione

Forse c’è grandezza in cui credere e forse non c’è niente. Ad ogni modo, non possiamo andare avanti senza fede. La mancanza di fede riempie il corpo di una paura paralizzante. Credere apre e riempie i cuori con l’energia per muoversi.

Oroscopo 5 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 febbraio: Sagittario

Hai alcuni obiettivi prestazionali che vorresti raggiungere, sebbene incontrarli non porterà gioia a meno che tu non abbia anche l’intenzione di assorbire le lezioni e le esperienze lungo il percorso.

Oroscopo 5 febbraio: Capricorno

Mantenere le cose nella loro giusta scala quando gli altri non lo fanno è un talento. Lo fai bene. Hanno bisogno che tu sia un esempio e che apra la strada con quella dignità calma e ragionevole per la quale sei famoso.

Oroscopo 5 febbraio: Acquario

Sebbene tu sia impressionato e ispirato da persone con qualità nobili e buone disposizioni, è anche importante stare con persone a tuo agio che ti fanno sentire come se fossi accettato.

Oroscopo 5 febbraio: Pesci

Non c’è bisogno di condannare o elevare nessuno oggi, quindi rinuncia a entrambe le pressioni (e per alcuni, i piaceri) del giudizio. I criminali si puniranno da soli; i giusti si ricompenseranno da soli.

