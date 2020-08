Oroscopo 6 agosto 2020: le previsioni di oggi

Buongiorno e eccoci ancora qui, per la disamina su pianeti, stelle e le loro influenze. Nella nostra analisi, segno per segno, vi mostriamo il nuovo oroscopo di oggi.

Di seguito allora i pronostici di oggi, 6 agosto 2020, per le variazioni dalle ultime previsioni.

Oroscopo 6 agosto: Ariete

Questo è il giorno delle transazioni veloci. Compra basso, vendi alto e non resistere a nulla per troppo tempo. Sarà inutile entro domani.

Oroscopo 6 agosto: Toro

Sii pronto a interrompere ciò che stai facendo in modo da poter vedere uno sviluppo in ritardo. La tua ape operaia verrà eliminata, ma questa opportunità è più dolce del miele.

Oroscopo 6 agosto: Gemelli

Sai che un potenziale cliente sta solo guardando le vetrine, ma fai comunque la tua migliore presentazione. Questa persona tornerà presto.

Oroscopo 6 agosto: Cancro

Non lasciare spazio nel bel mezzo della lezione sulla vita di qualcuno. Il consiglio può essere lungo, ma puoi guadagnare molto ascoltandolo.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 6 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 agosto: Leone

Sei circondato da opportunità ma non sono quelle che desideri davvero. Prima di cancellarli, ricorda che i mendicanti non possono essere selettori.

Oroscopo 6 agosto: Vergine

Gli affari sono leggeri e ventilati oggi. Aspettati una parlantina, ma non afferrare. Nessuno si impegna con nulla mentre Mercurio è di fronte a Saturno.

Oroscopo 6 agosto: Bilancia

Non lasciare che gli amici ti trascinino in un acceso dibattito o finirai per essere incolpato per aver mescolato il piatto.

Oroscopo 6 agosto: Scorpione

C’è un motivo per cui qualcuno solleva un punto critico e non è perché vuole rovinarti la giornata. Fermati, guarda e ascolta. Sarai felice di averlo fatto.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 6 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 agosto: Sagittario

Sei tentato di lasciarti alle spalle una situazione tormentata, ma rimani fedele ancora per un po ‘. Stai per arrotondare la curva e le cose sono in via di guarigione.

Oroscopo 6 agosto: Capricorno

Ti senti a disagio nel disegnare la linea, ma sii fermo. Sì, le persone saranno rimandate all’inizio, ma lo vedrai in punta di piedi nei prossimi giorni.

Oroscopo 6 agosto: Acquario

Tutti sono contrari per amore del contrario con questo cielo. Dì il contrario di ciò che intendi e arriverai da qualche parte.

Oroscopo 6 agosto: Pesci

Solo perché qualcun altro ha raggiunto un vicolo cieco non significa che lo farai anche tu. Fai del tuo meglio. La tua ingegnosità apre le porte.

Aggiornamento ore 10.00