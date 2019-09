Oroscopo 6 settembre 2019: la giornata segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 6 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 5 settembre 2019.

Oroscopo 6 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 6 settembre: Ariete

Fai quello che puoi per appianare le cose sul fronte interno tra adesso e la fine della settimana perché negli ultimi tempi c’è stata troppa tensione. Se puoi essere tu a dire prima “scusa”, allora gli altri non troveranno così difficile scusarsi.

Oroscopo 6 settembre: Toro

Fai attenzione a ciò che dici nelle prossime 24 ore perché potresti facilmente lasciarti sfuggire informazioni che avrebbero dovuto essere riservate a te stesso. Hai una meritata reputazione per essere in grado di mantenere un segreto, ma se lo perdi non sarà facile recuperarlo.

Oroscopo 6 settembre: Gemelli

Stai perseguendo un certo corso di azione perché pensi che sia giusto o perché pensi che ci si aspetti da te? Se, come sembra probabile, è quest’ultimo che devi ripensarci. Solo perché ci si aspetta da te non significa che devi farlo.

Oroscopo 6 settembre: Cancro

Il collegamento Mercurio-Saturno di oggi farà miracoli per i tuoi poteri mentali, ma per ottenere i migliori risultati devi restringere ciò che pensi a quelle poche cose che contano veramente. Non puoi permetterti di sprecare le tue piccole cellule cerebrali grigie in banalità Cancro!

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 6 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 settembre: Leone

Hai iniziato a mettere in discussione alcune delle cose che in precedenza avevi dato per scontato ed è positivo perché alle tue idee non dovrebbe mai essere permesso di rimanere nello stesso posto per troppo tempo. Man mano che il mondo cambia, anche il modo in cui pensi dovrebbe cambiare. Oroscopo 6 settembre: Vergine

Mercurio, pianeta della mente, al momento sta creando dei fantastici collegamenti cosmici e anche la tua mente creerà collegamenti che non hai mai notato o immaginato prima. Lascia che i tuoi pensieri ti guidino e sii sempre onesto sulle tue opinioni e credenze.

Oroscopo 6 settembre: Bilancia

I pianeti ti avvertono che stai rendendo la vita più difficile per te di quanto debba essere. Molto probabilmente un problema personale o domestico si risolverà da solo nei prossimi giorni se lo lasci solo e smetti di agitarti. È davvero così difficile?

Oroscopo 6 settembre: Scorpione

Potresti non essere in grado di spiegare agli altri perché ti senti in un certo modo, ma sai nelle tue ossa che non puoi ignorare ciò che il tuo cuore sta cercando di dirti. Non preoccuparti di ciò che la famiglia e gli amici potrebbero pensare, fai solo quello che sai essere giusto.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 6 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 settembre: Sagittario

Devi pensare seriamente se puoi permetterti di comprare qualcosa su cui sembra che tu abbia messo il cuore. Saturno nell’area dei soldi del tuo grafico avverte che il divario tra ciò che guadagni e ciò che spendi deve essere ridotto.

Oroscopo 6 settembre: Capricorno

Il modo migliore per stabilire una relazione più solida è riconoscere i suoi difetti – e questo, ovviamente, significa ammettere che sei almeno in parte responsabile dei recenti sconvolgimenti. Vedi la situazione per quello che è, non per quello che vorresti fosse.

Oroscopo 6 settembre: Acquario

Dovrai essere spietato con te stesso se vuoi seriamente operare ad un livello molto più alto. Sia nella tua carriera che nella tua vita personale devi sbarazzarti delle routine e dei metodi che non funzionano più per te. Non provare a modificarli – spazzali! Oroscopo 6 settembre: Pesci

Un’avventura creativa o artistica che fino ad ora hai trattato come un hobby potrebbe diventare qualcosa di più profondo e, forse, anche più redditizio. Sicuramente assicurati che rimanga divertente, ma inizia ad avvicinarti di più anche come azienda.

Aggiornamento ore 11.00