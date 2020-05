Oroscopo 8 maggio 2020: le previsioni di domani

Bentornati in questa sezione dedicata alle stelle, siamo pronti per fornirvi tutte le indicazioni necessarie per affrontare al meglio la giornata. Ecco allora per tutti i segni zodiacali l’oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 8 maggio 2020, senza dimenticare le previsioni del giorno.

Oroscopo 8 maggio: Ariete

La luna illumina il settore delle risorse condivise. Per evitare di prendere strade sbagliate, fai attenzione e pensa prima di agire.

Oroscopo 8 maggio: Toro

Per quanto riguarda le collaborazioni, in particolare quelle amorose, non vorrai negarti nulla. Potrebbe essere diversamente con la corte della luna piena al tavolo del tuo compleanno.

Oroscopo 8 maggio: Gemelli

La luna piena emotiva fa luce su un problema di lavoro o di salute. Una decisione presa può creare un impegno duraturo. È questo che vuoi?

Oroscopo 8 maggio: Cancro

Un amico assume un potenziale inespresso mentre i sogni rivelano profonde promesse non dette. Li condividerai? Aspetta che il vortice emotivo si stabilizzi.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 8 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 maggio: Leone

La luna emette una sveglia che richiede di mettere in ordine la tua casa. Questo è il tema del 2020 in corso per te. Consideralo tempo di preparazione.

Oroscopo 8 maggio: Vergine

Le tue capacità hanno bisogno di una pausa. Saturno, ora seduto in quella che dovrebbe essere la tua casa di divertimento, è il problema.

Oroscopo 8 maggio: Bilancia

A che serve la felicità se non porta soldi? Non te lo sei chiesto? La luna emette un chiarimento in merito alle finanze personali. Prendi in considerazione un esperimento per la fama e la fortuna.

Oroscopo 8 maggio: Scorpione

La luna irradia direttamente su di te. Ricordi i propositi per il nuovo anno? Li hai fatti tu, vero? Se c’è mai stato un momento per pensare fuori dagli schemi, è ora.

Oroscopo 8 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 maggio: Sagittario

La luna ti morde. Ricordi, pensieri, sogni di tanto tempo fa. Attualmente la tua vita amorosa è guidata dalla fantasia. Quindi non perdere tempo a sognare.

Oroscopo 8 maggio: Capricorno

La luna porta un momento di verità nel tuo settore di amicizia. Una buona cosa. Dici quello che pensi. Alcuni lo chiamano una virtù. Tatto è una parola di cinque lettere che può crearti o distruggerti.

Oroscopo 8 maggio: Acquario

Dai un’occhiata alla tua vita. Un amico o un collega sta tirando la corda? Sia l’amore che la creatività possono essere influenzati. Prima o poi dovrai affrontare il problema.

Oroscopo 8 maggio: Pesci

Chiunque ti descriva male ha una sorpresa stimolante. Forse non vuoi “condividere” ogni pensiero o azione, ma se i raggi lunari illuminano, cerca di evitare di essere sotto i riflettori.

Aggiornamento ore 10.00