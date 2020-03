Oroscopo 8 marzo 2020: i pronostici di domenica

Buona domenica e buona festa delle donne! Per questa giornata speciale, il cielo ha già i suoi programmi e dobbiamo solo essere bravi a riconoscere tutti i segnali. Vediamo allo cosa propone l’oroscopo di oggi, 8 marzo 2020.

Oroscopo 8 marzo: Ariete

I pianeti avvertono che se lasci scappare la tua immaginazione con te questo fine settimana, potresti finire per credere a cose strane e meravigliose, nessuna delle quali è lontanamente vera. Tieni i piedi per terra e la testa fuori dalle nuvole.

Oroscopo 8 marzo: Toro

Qualunque cosa tu chieda ora otterrai molto probabilmente, ma dopo averlo ottenuto potresti decidere di non volerlo dopo tutto. Il che potrebbe essere un problema se coloro che te lo hanno dato decidono di non volerlo più. Potresti esserne bloccato.

Oroscopo 8 marzo: Gemelli

Ci sono alcune potenti emozioni che volano in questo momento e se sei intelligente, tieni la testa bassa, rendendo meno probabile che quelle emozioni siano puntate nella tua direzione. Non rispondere se le persone dicono cose con cui non sei d’accordo – ciò sta chiedendo problemi.

Oroscopo 8 marzo: Cancro

Sicuramente parla la tua mente nelle prossime 48 ore, ma tieni presente che potrebbe esserci un contraccolpo. Se vuoi evitare una inutile guerra di parole, sarebbe saggio mantenere i tuoi pensieri più oltraggiosi per te, almeno per il momento.

Oroscopo 8 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 marzo: Leone

Potresti essere tentato di sperperare i soldi questo fine settimana, ma è probabile che una volta che inizi non sarai in grado di smettere, quindi pensaci due volte prima di cercare la borsa. Hai davvero bisogno di aggiungere alla lunga lista di oggetti che già possiedi? Ovviamente no.

Oroscopo 8 marzo: Vergine

Ciò che accadrà nelle prossime 24 ore potrebbe essere un po ‘uno shock, soprattutto se hai passeggiato senza preoccuparti del mondo. In futuro, presta maggiore attenzione a ciò che sta accadendo intorno a te, quindi sarai più preparato alle sorprese.

Oroscopo 8 marzo: Bilancia

Se il tuo istinto ti dice che ciò che vedi o ascolti questo fine settimana è solo una parte della storia, probabilmente dovresti trattenerti dal lasciarti coinvolgere. Ricorda, il modo migliore per uscire dai guai è di non affrontarlo in primo luogo.

Oroscopo 8 marzo: Scorpione

La maggior parte dei pianeti sono allineati a tuo favore al momento, quindi sicuramente prendi qualche rischio e vedi dove ti portano. Anche quando le cose vanno male, in qualche modo andranno comunque bene, quindi cosa hai da perdere? Rendi la vita un’avventura.

Oroscopo 8 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 marzo: Sagittario

Se un amico o un collega ti chiede di intraprendere un compito che ritieni possa essere troppo per te, allora devi dire loro che non sarai in grado di farlo. La cosa più importante è che conosci i tuoi limiti. Assicurati che anche gli altri li conoscano.

Oroscopo 8 marzo: Capricorno

Il tuo angelo custode sembra essere molto occupato negli ultimi tempi, impedendoti di fare mosse sbagliate ed errori sciocchi. Tuttavia, se spingi troppo la fortuna nelle prossime 48 ore potrebbero non essere in grado di salvarti, quindi sii ragionevole e osserva il tuo passo.

Oroscopo 8 marzo: Acquario

Potrebbe entrare denaro questo fine settimana, ma probabilmente lo spenderai subito. Un’opzione migliore sarebbe quella di consegnarne almeno una parte ad un amico o un familiare che si trova in un po ‘di problemi finanziari. Sono soldi ben spesi.

Oroscopo 8 marzo: Pesci

Il link di Sole con Nettuno nel tuo segno questo fine settimana ti aiuterà a capire perché alcune persone agiscono in modi che non sono buoni per loro e non buoni per altre persone. E una volta capito, sarai nella posizione migliore per aiutarli.

