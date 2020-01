Oroscopo 8 gennaio 2020: i pronostici di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata dell’8 gennaio 2020, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata dell’8 gennaio 2020? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 8 gennaio: Ariete

Ogni volta che agisci dalla tua autorità interiore, cresci in sicurezza e carisma. Controlla con te stesso per assicurarti di prendere decisioni che non sono solo giuste per gli occhi della società ma che sono giuste per te.

Oroscopo 8 gennaio: Toro

Con i bambini o coloro che non possono prendersi cura di se stessi, è opportuno partecipare altruisticamente. Ma nei rapporti con adulti capaci, se solo una persona sta facendo la cura, è un problema.

Oroscopo 8 gennaio: Gemelli

Hai un’identità pienamente formata oltre il tempo che passi con i tuoi cari, e questo fa parte di ciò che rende così eccitante passare del tempo insieme. Ognuno porta attributi unici al tavolo.

Oroscopo 8 gennaio: Cancro

Le persone cambiano quando vogliono, sono pronte e sanno come farlo. Potresti voler cambiare o potresti volerlo qualcun altro. Stare fuori dal processo reciproco ed essere ancora solidali sarà difficile e tuttavia fattibile.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 8 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 gennaio: Leone

L’amore non è cieco. In realtà è l’ingannevole doppelganger, l’infatuazione dell’amore, che altera chimicamente la mente, influenzando la percezione in molti modi. Spiega questo fenomeno con le fissazioni di oggi.

Oroscopo 8 gennaio: Vergine

Rifletterai su ciò che sei e ciò che potresti essere. Le intuizioni a tua disposizione ti aspettano in uno spazio tranquillo al di fuori degli eventi e delle responsabilità della giornata.

Oroscopo 8 gennaio: Bilancia

Hai provato cose che hanno funzionato e cose che non hanno funzionato. Durante l’esperimento, fai attenzione a una situazione di rimbalzo. Le energie opposte possono essere ugualmente dannose. Spesso la via migliore per evitare danni è un passo laterale.

Oroscopo 8 gennaio: Scorpione

Se senti un bisogno schiacciante verso le energie di pietà o di salvataggio, questa è una bandiera rossa da ascoltare. Indica una tendenza ad assumersi la responsabilità di più di quanto si dovrebbe nell’accordo.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 8 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 gennaio: Sagittario

Sei un modello per le persone. Lo dimentichi, ma oggi te lo ricorderemo con l’adulazione dei copioni. È davvero il più grande complimento, anche se ti fa anche riflettere due volte su ciò che stai facendo.

Oroscopo 8 gennaio: Capricorno

Il multitasking di solito non è il modo migliore per fare le cose, ma oggi hai un talento per lavorare su 10 cose contemporaneamente. Fino a quando due delle 10 cose non sono guidare e mandate messaggi, tutto andrà bene.

Oroscopo 8 gennaio: Acquario

Incontrerai qualcuno in grado di accettare i tuoi doni e aiutarti ad andare avanti, se sai dove vuoi andare. Se non riesci a mostrarlo su una mappa, prova a trasmettere un’immagine più vivida possibile di essa.

Oroscopo 8 gennaio: Pesci

Cosa pensi che succederebbe se aumentassi le tue aspettative d’amore? Potresti essere deluso o deliziato dal modo in cui le persone si avvicinano all’occasione. È un rischio che potrebbe valere la pena.

Aggiornamento ore 12.30