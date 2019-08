Oroscopo Branko 13 agosto: le previsioni della giornata

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 13 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 12 agosto.

Oroscopo 13 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 agosto Branko: Ariete

Luna la mattina ancora in Capricorno crea agitazione nell’ambiente ma è interessante per iniziative individuali, lo conferma Mercurio, pianeta del lavoro e denaro. Potete puntare su nuovi guadagni, Luna piena che inizia a formarsi stasera in Acquario è indicata per esplorare posti nuovi, trovare protezioni che servono. Le stelle dell’amore brillano per voi e Giove aiuta le nuove conquiste.

Oroscopo 13 agosto Branko: Toro

Avrete qualche noia con Luna in Acquario quando in serata inizia il plenilunio, ma le prime ore del giorno è ancora forte l’influsso dal Capricorno, positivo per affari e cose tecniche, siete bravi anche a muovere critiche giuste e obiettive. Non sopportate superficialità e improvvisazione, anche in famiglia fanno disordine. Tanti pensieri, regalatevi una vacanza fino all’aiuto di Marte.

Oroscopo 13 agosto Branko: Gemelli

Alle porte del cielo, amore e fortuna. La danza di Ferragosto inizia stasera con Luna in Acquario, che sarà piena giovedì, il vostro cuore è in festa. Aspetti passionali per chi spera di trovare una storia, che non sia solo gioco d’estate, Marte fa sul serio e i risultati si vedranno nel prossimo futuro. Caos nell’ambiente? Sfruttatelo per il successo, Mercurio protegge iniziative finanziarie.

Oroscopo 13 agosto Branko: Cancro

Le vacanze d’agosto servono per ritrovare intimità coniugale e il desiderio di dimenticare vecchie incomprensioni, momento ideale per nuovi amori. Le vostre storie più belle nascono al mare, elemento che vi dà forza e speranza, che servono nel lavoro e professione. Il periodo per voi è segnato dalla presenza di transiti nei segni in relazione con lavoro, soldi, società. Siate presenti.

Oroscopo 13 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 agosto Branko: Leone

Ambasciatori, militari, funzionari di polizia, arbitri sportivi, gli stessi atleti sono alcune categorie messe in luce da Marte nel vostro segno fino al 18, e dall’opposizione con Luna piena in Acquario. Tutti i rapporti stretti devono saltare un fuoco ma è intenso il fuoco della passione amorosa che culmina a Ferragosto, le stelle della fortuna cadono ancora nel vostro stagno. Un po’ stanchi.

Oroscopo 13 agosto Branko: Vergine

Per trovare lavoro e nuovi sbocchi professionali, iniziare trattative d’affari, le stelle annunciano grandi progressi subito dopo Ferragosto, ma non è male questa Luna che cresce prima in Capricorno e diventerà piena in Acquario. Perfetta per discutere con persone che vi hanno già dimostrato stima e voi avete bisogno di aiuti concreti per realizzazioni ambiziose. Ma serve pure un pizzico di follia.

Oroscopo 13 agosto Branko: Bilancia

Queste stelle in Leone annunciano una nuova, improvvisa possibilità di successo, è come una sorpresa di Venere. Seguite il sentiero di nuove imprese professionali e commerciali ma cercate di perdervi lungo il cammino in una selva della passione. Ferragosto vi mette al centro dell’attenzione in famiglia, ma è imperdibile occasione per chi sogna un amore. Luna aiuta a realizzare i sogni.

Oroscopo 13 agosto Branko: Scorpione

Marte assume in questi giorni un aspetto veramente faticoso, insidioso, le vostre azioni vengono contrastate dalle persone vicine, le collaborazioni diventano critiche. In fondo ve lo aspettavate, ma bisogna trovare la reazione giusta. Se non vi viene in mente, per Ferragosto allontanatevi da affari, lavoro, carriera, casa Avrete tanto tempo da dedicare alla svolta che sognate.

Oroscopo 13 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 agosto Branko: Sagittario

Cinquina: Sole, Mercurio, Venere, Marte e Giove. Cinque presenze in segni di fuoco, da stasera anche Luna in aspetto diretto, splendido per il vostro amore, famiglia, affetti. Parliamo di amori di sempre, matrimonio, ma pensiamo specie alle persone sole che ormai non ce la fanno più Fatevi vedere in giro, viaggiate, frequentate osterie o ristoranti di lusso, sarete notati. Successo e affari.

Oroscopo 13 agosto Branko: Capricorno

Luna d’agosto illumina il Capricorno, il solo senza pianeti in contrasto, siete in grado di prendere in mano la situazione, iniziare un nuovo cammino verso successo o amore, come volete. Luna passa in Acquario, inizia il plenilunio che culmina giovedì, ma sarà sempre positiva per voi, fino a domenica quando passerà la mano a Marte. Capirete che Saturno taglia un ramo per farne nascere uno nuovo.

Oroscopo 13 agosto Branko: Acquario

Verso sera inizia la fase del plenilunio nel segno, che risplenderà completo giovedì, un Ferragosto da ricordare! Con la presenza di tre pianeti e del Sole in Leone non è facile mantenere rapporti calmi, Urano può provocare imprevisti che mutano i progetti, ma ciò vuol dire che siete in una situazione astrale viva, in cambiamento, rivoluzionaria come piace a voi. Passione nel matrimonio.

Oroscopo 13 agosto Branko: Pesci

Non è tempo di vacanza per tutti, avete una magnifica assistenza planetaria in Leone, che è il settore del lavoro, affari, quindi se volete proseguire con l’attività avrete le occasioni giuste per fare centro. Luna è disponibile in mattinata per incontri e decisioni ma per sistemare aspetti legali affidatevi a un esperto di fiducia. Troverete tempo per l’amore, va ritrovata la complicità. Fantasiacreatività!

