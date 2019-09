Oroscopo Branko 13 settembre 2019: i consigli dell’astrologo

Domani è un altro giorno, la battuta finale di Via col vento, storia squisitamente sagittariana, arriva sempre utile, quando si presentano situazioni astrali come oggi. Luna già in plenilunio, accanto a Nettuno, poi Venere e i due pianeti con Sole in Vergine, insomma non è un disturbo da poco. Per quanto bravi tutta la settimana e anche prima il lavoro non è soddisfacente, nel senso della qualità, però non avete perduto. Gran caos attorno a voi, ma potrebbe anche esserci una festa di matrimonio, compleanno in ogni caso dovete osservare cautela.