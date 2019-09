Oroscopo Branko 17 settembre 2019: pronostici segno per segno

Mercurio, dio del commercio e del lavoro, vostro protettore astrale, è protagonista del passaggio in autunno con Venere in Bilancia. Con eleganza potete sfilarvi dai rapporti professionali che non vi interessano, senza provocare reazioni altrui, poi avviatevi per una strada nuova. Se non lo fate voi lo farà ultimo quarto nel segno il 22, che fa pensare a cose irrisolte in casa.