Oroscopo Branko di ottobre 2020: le previsioni del mese

Eccoci arrivati ad ottobre. Un nuovo mese inizia e tutti speriamo che lo faccia con buone novità per tutti. Con l’autunno ormai a farla da padrone, vediamo le previsioni di Branko per ottobre 2020.

Come di consueto i pronostici sono frutto della nostra libera sintesi dalle pubblicazioni online. A seguire l’oroscopo del mese di ottobre 2020 di Branko, per un confronto con quello del mese di Paolo Fox.

Branko, oroscopo ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko ottobre 2020: Ariete

Un superiore può avere tutto il peso, ma tu hai il fiele. L’audacia è ciò di cui hai bisogno per andare avanti, non l’approvazione di questa persona.

Oroscopo Branko ottobre 2020: Toro

È frustrante vedere il tuo vantaggio evaporare, ma niente panico. Invece di dilungarti, concentrati sul mantenere il tuo ritmo. La tua resistenza ti metterà di nuovo in vantaggio. Oroscopo Branko ottobre 2020: Gemelli

Gli amici intimi e le persone care tendono a essere provocatori. Cerca di non giocarci. Qualcuno deve essere l’adulto designato. Oroscopo Branko ottobre 2020: Cancro

Con questo cielo, un certo qualcuno ti fa finalmente capire cosa sta succedendo. Puoi gestirlo, ma ti farà desiderare quando eri al buio.

Branko, oroscopo ottobre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Branko ottobre 2020: Leone

Le tensioni sul lavoro derivano dalla pressione che senti nel mostrare leadership. Non devi dimostrare niente. Ce l’hai già. Basta guidare. Oroscopo Branko ottobre 2020: Vergine

Dimostri un’attitudine per qualcosa per cui pensavi di non avere talento. Sorprendentemente è quello che non è venuto facilmente che diventa il tuo biglietto da visita. Oroscopo Branko ottobre 2020: Bilancia

Il più delle volte è cercare di evitare il disastro che porta a incappare in esso. Guarda un dilemma dritto negli occhi. Lampeggerà per primo. Oroscopo Branko ottobre 2020: Scorpione

Le tue facoltà critiche sono aumentate con il cielo di questo mese. Questo ti aiuterà a capire cosa sta succedendo adesso. Branko, oroscopo ottobre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Branko ottobre 2020: Sagittario

Hai iniziato con il piede sbagliato, ma sembra che le cose abbiano finalmente funzionato. Tu e un certo qualcuno siete magici insieme. Oroscopo Branko ottobre 2020: Capricorno

Sei più di un semplice maniaco dei fatti. Sei ispirato da un amore del passato. Una ricerca meticolosa paga in questo mese. Oroscopo Branko ottobre 2020: Acquario Un segreto è ingannevole? Non devi rispondere se nessuno lo chiede. Per fortuna le persone sono troppo preoccupate per accorgersene.

Oroscopo Branko ottobre 2020: Pesci

Sapevi che ci sarebbero state delle conseguenze quando ti sei iscritto. Questo mese alcuni problemi tornano a casa per posarsi. Per fortuna non sembrano così formidabili da vicino.

