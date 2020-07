Oroscopo Branko domani, 11 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 11 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 luglio Branko: Leone

Odi quando non ti senti in controllo degli eventi, ma è così per il momento e devi solo sopportarlo. Guarda il lato positivo: tra poco più di una settimana, l’universo sarà di nuovo dalla tua parte.

Oroscopo 11 luglio Branko: Vergine

Potresti essere impaziente di tornare nel mondo ed esplorare, ma assicurati di pianificare un po ‘in anticipo. Negli ultimi tempi ci sono state così tante interruzioni che un certo numero di cose che in precedenza avevi dato per scontato potrebbero non essere più lì per te o per nessuno.

Oroscopo 11 luglio Branko: Bilancia

Un’idea può sembrarti perfettamente sensata ma altre persone non ne sono così sicure, quindi aspettati qualche opposizione domani. Chiedi loro perché sono riluttanti a sostenerti e ascolta attentamente ciò che hanno da dire. Le loro preoccupazioni devono essere prese sul serio.

Oroscopo 11 luglio Branko: Scorpione

Tutto sembra giusto con l’universo al momento e può continuare a lungo. Tuttavia, un amico non è stato così fortunato e se puoi, devi aiutarlo. Se condividi la tua fortuna con loro, ora condivideranno ancora di più con te.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 luglio Branko: Sagittario

Se ti senti a disagio con qualcosa nella tua vita, cambialo. Non preoccuparti che sembri essere l’unico a pensare che debba essere migliorato, perché ciò significa solo che hai standard più elevati rispetto ad altri. Se qualcosa non va, allora inizia a fare la cosa giusta.

Oroscopo 11 luglio Branko: Capricorno

Non perdere tempo a discutere con persone le cui opinioni sono contrarie alle tue. Non sarai in grado di convertirli e non saranno in grado di convertirti, quindi accetta che il modo in cui guardi il mondo sia diverso e trova il modo di farlo funzionare.

Oroscopo 11 luglio Branko: Acquario

Va bene guardare gli altri e voler avere il successo che hanno, ma cerca di non essere invidioso della loro posizione nella vita. Il fatto è che hanno anche preoccupazioni e problemi e in qualche modo possono anche essere un po ‘invidiosi di te.

Oroscopo 11 luglio Branko: Pesci

Ci sono così tante persone che lanciano così tante idee al momento che tutto sta diventando un po ‘troppo. Chiudi il rumore e ascolta ciò che la tua voce interiore ha da dirti. La verità non ha nulla a che fare con le urla e tutto con l’ascolto.

Queste le previsioni di domani di Branko, vi consigliamo inoltre le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.