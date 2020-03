Oroscopo Branko domani, 17 marzo 2020: anteprima dalle stelle

Oroscopo 16 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 marzo Branko: Leone

Ci saranno molte opportunità per eccezioni e licenze estetiche. È allettante farci sapere che i sogni non si stanno avverando. Ma insistiamo nel perseguirli.

Oroscopo 16 marzo Branko: Vergine

Mercurio aumenta la velocità dei pensieri e la capacità di condividerli con gli altri. In una parola, non sarai mai solo. Non ha più senso apparire impeccabile, perché c’è un destino che ti dà una mano.

Oroscopo 16 marzo Branko: Bilancia

Guardati: hai idee che fanno rumore come una porta che bussa. O che non si è mai aperta. Prova a pensare cosa potrebbe succedere se decidessi di aprirla.

Oroscopo 16 marzo Branko: Scorpione

In quadratura, Marte significa un barile di spiriti sospetti. Ricorda che la grande energia della Luna Nuova ti darà una mano per riconciliarti con il presente. Devi ammettere che la riconciliazione è così buona che devi trovare un motivo per discutere di tanto in tanto.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 marzo Branko: Sagittario

Invece di raccomandare a Mercurio di tacere, fallo nei momenti critici che sorgono quando sei incoraggiato a parlare. Quindi coloro che ti ascoltano sentiranno il bisogno di smettere. Una buona regola empirica? Usa queste parole solo per migliorare il tuo silenzio.

Oroscopo 16 marzo Branko: Capricorno

Un esempio è meglio di cento consigli. All’inizio di questo mese, chiedi un feedback per essere più sicuro. Tornerai sulla rotta persa. Tutto quello che devi fare è tornare all’antica certezza. Quando pensi di avere tutte le risposte, la vita cambia le tue domande.

Oroscopo 16 marzo Branko: Acquario

È bene convincerti che puoi includere qualcosa di imperdonabile nel tuo approccio a te stesso. Apprezzerai le dimensioni interne, la pelle che protegge. La casa è la pelle di coloro che si sentono nel posto giusto quando ti abbracciano.

Oroscopo 16 marzo Branko: Pesci

Aumentare il peso delle stelle può essere un confortante promemoria. Quindi fai conoscenza con i soggetti che possono contrastare i tuoi esperimenti.

Queste erano le previsioni di domani di Branko, e per una diversa anteprima vi proponiamo quella di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00