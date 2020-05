Oroscopo Branko domani, 23 maggio 2020: anteprima del giorno

Oroscopo 23 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 maggio Branko: Leone

Questo sarà un buon giorno per unire le forze con persone che condividono i tuoi ideali e la cui amicizia potrebbe prenderti posto. Esiste un modo per migliorare le proprie prospettive contribuendo nel contempo a rendere il mondo un posto migliore? C’è, e lo troverai.

Oroscopo 23 maggio Branko: Vergine

Una luna nuova nell’area di carriera ti aiuterà a salire sul fronte del lavoro, ma non rimanere così preso dalle tue ambizioni che trascuri di aiutare coloro che dipendono da te uno a uno. L’amore è più importante del successo mondano.

Oroscopo 23 maggio Branko: Bilancia

Le notizie da lontano sono probabilmente da qualcuno con cui hai perso il contatto molto tempo fa. Questa volta, quando dici che rimarrai in contatto, assicurati di volerlo dire. Le buone amicizie, anche se vissute a distanza, dovrebbero sempre essere apprezzate.

Oroscopo 23 maggio Branko: Scorpione

Devi essere onesto con te stesso su ciò che è e non è possibile nella tua vita. E devi assicurarti di avere il controllo dei tuoi pensieri in ogni momento. Potresti non preoccuparti di ciò che gli altri pensano di te, ma cosa pensi di te?

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 maggio Branko: Sagittario

Ciò che qualcuno suggerisce oggi può sembrare eccitante, ma prima di entrare e impegnarti devi assicurarti che non ci siano pericoli nascosti. Inoltre, scopri cosa c’è dentro per te e cosa c’è dentro per loro.

Oroscopo 23 maggio Branko: Capricorno

Sembra che tu abbia dei dubbi su un progetto di cui tutti sembrano così entusiasti. Potresti non essere in grado di spiegare perché pensi che sia una cattiva idea, ma se i tuoi istinti suggeriscono che devi stare attento, allora dovrebbe essere abbastanza avvertimento.

Oroscopo 23 maggio Branko: Acquario

Una luna nuova nell’area più dinamica ti ispirerà ad alzare la vista, alzare il gioco e anche alzare un po’ l’intensità. Questo è il miglior periodo dell’anno per ignorare i limiti imposti e fare ciò che ritieni giusto per te.

Oroscopo 23 maggio Branko: Pesci

Non ha senso farsi coinvolgere emotivamente se altre persone usano la loro posizione per dirti cosa fare. Più piangi e ti lamenti, più cercheranno di costringerti a conformarti. Invece, fai quello che ti chiedono con un sorriso sul viso.

Queste le previsioni di domani di Branko, e potete approfondire anche con le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

