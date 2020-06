Oroscopo Branko domani 24 giugno 2020: previsioni in anteprima

Oroscopo 24 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 giugno Branko: Leone

Uno sforzo congiunto potrebbe non essersi sviluppato in modo uniforme o rapido come speravi, ma attenersi ad esso. I pianeti indicano che se rimani lì dentro ancora per un po ‘, si riuniranno tutti in pochi giorni, se non ore. Si tratta di tempismo.

Oroscopo 24 giugno Branko: Vergine

Stai alla larga da certe persone, non perché non ti piacciano, ma perché se ti coinvolgono in piccole chiacchiere potresti non essere in grado di scappare per diverse ore. Sì, può essere bello chattare, ma hai cose importanti di cui occuparti.

Oroscopo 24 giugno Branko: Bilancia

Troverai facile andare d’accordo con la maggior parte delle persone, ma un individuo in particolare potrebbe innervosirti un po ‘. Cerca di non essere coinvolto in una discussione. L’ultima cosa che vuoi è rovinare il tuo umore positivo.

Oroscopo 24 giugno Branko: Scorpione

Non arrabbiarti, con altre persone o con te stesso, se non riesci a dare un senso a ciò che sta succedendo. Quando Nettuno inizia la sua fase retrograda, può sembrare che la realtà stessa abbia deciso di prendersi una pausa, ma non è così. Sei solo confuso.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 giugno Branko: Sagittario

È necessario superare le controversie insignificanti, soprattutto sul fronte interno, e riconoscere che i partner e le persone care hanno anche un punto di vista valido. Puoi onestamente credere di avere ragione e che abbiano torto, ma le tue differenze sono principalmente illusioni.

Oroscopo 24 giugno Branko: Capricorno

Non troverai difficile convincere altre persone ad ascoltarti, ma è quello che hai da dire quello che devono sapere? I pianeti avvertono che se i tuoi pensieri sono confusi, confonderai anche altre persone. Forse stai solo zitto per ora.

Oroscopo 24 giugno Branko: Acquario

Il mondo potrebbe essere pieno di cose che vuoi possedere ma non sprecare i tuoi soldi in giocattoli e bigiotteria che perderanno il loro fascino nel giro di pochi giorni. Se devi sprecare denaro, prova ad acquistare cose come i libri, che ti allargano la mente.

Oroscopo 24 giugno Branko: Pesci

Qualunque problema ti venga chiesto di risolvere, devi capire che potrebbero non esserci risposte “giuste” o “sbagliate”. Tutto dipende dalla prospettiva che scegli di prendere, quindi concentrati su ciò che è positivo ed edificante, quindi la vita non sarà affatto un problema.

Queste le previsioni di domani di Branko, andate a leggere poi le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00