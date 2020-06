Oroscopo Branko oggi, 23 giugno 2020: i pronostici del giorno

Oroscopo 23 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 giugno Branko: Leone

Una spesa ragionevole è la necessità dell’ora per alcuni. Potresti trovare il tuo compito attuale noioso e dispendioso in termini di tempo, ma non rallentare.

Oroscopo 23 giugno Branko: Vergine

Il denaro che hai cercato di recuperare da qualcuno potrebbe richiedere del tempo per materializzarsi. L’amore sboccia mentre la freccia di Cupido colpisce il segno!

Oroscopo 23 giugno Branko: Bilancia

Giocare bene le tue carte sul lavoro probabilmente illuminerà le tue prospettive di successo. Puoi sentirti in contrasto nel trattare con qualcuno che è attratto da te.

Oroscopo 23 giugno Branko: Scorpione

Lo shopping può rivelarsi pesante in tasca, quindi sii prudente. Tieni le distanze da qualcuno che ha idee diverse. Mantieni l’ambiente domestico il più leggero possibile oggi.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 giugno Branko: Sagittario

Un importo prestato non può essere restituito in fretta. È probabile che tu possa dare una buona spiegazione di te stesso in qualcosa che ti è stato affidato sul fronte professionale.

Oroscopo 23 giugno Branko: Capricorno

Sul fronte lavoro, è probabile che tu abbia un vantaggio rispetto agli altri. Gli sposi avranno occhi solo l’uno per l’altro oggi!

Oroscopo 23 giugno Branko: Acquario

Potrebbe essere necessario rimanere in contatto con gli altri per tenersi aggiornati. Le aspirazioni romantiche del partner potrebbero non essere realizzate oggi, poiché l’amore è l’ultima cosa che hai in mente.

Oroscopo 23 giugno Branko: Pesci

Le preoccupazioni finanziarie diventano un ricordo del passato mentre cerchi nuove strade per guadagnare. Dovrai essere in prima linea per garantire il successo.

Viste le previsioni di oggi di Branko, andate ad approfondire con le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00