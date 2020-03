Oroscopo Branko domani, 25 marzo 2020: previsioni in anteprima

Oroscopo 25 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 marzo Branko: Leone

Finalmente un po’ di respiro. Il nostro satellite sarà gentile con te e ti darà una piacevole sorpresa: forse euforia o un nuovo progetto commerciale.

Oroscopo 25 marzo Branko: Vergine

L’oroscopo ti invita ad approfittare di questa giornata per risolvere tutti i tuoi problemi finanziari e bancari.

Oroscopo 25 marzo Branko: Bilancia

La luna nuova può distrarti o irritarti più del solito. Il cielo suggerisce di prestare maggiore attenzione all’educazione fisica.

Oroscopo 25 marzo Branko: Scorpione

Questi sono i giorni in cui devi agire per il futuro. Valuta bene un progetto o una relazione e decidi se implementarli o chiuderli permanentemente.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 marzo Branko: Sagittario

Oggi ti sentirai più sicuro. Grazie a Saturno puoi trovare quell’energia positiva che hai perso negli ultimi giorni.

Oroscopo 25 marzo Branko: Capricorno

Le previsioni astrologiche indicano la possibilità che qualcuno si opponga. Ma non preoccuparti, perché Marte dall’alto ti protegge e ti riempie di energia.

Oroscopo 25 marzo Branko: Acquario

Questi non sono momenti facili, ma l’Acquario può contare sul supporto di due pianeti: Saturno, il tuo protettore e il pianeta Urano. Usa i tuoi punti di forza per iniziare a pianificare una nuova fase della tua vita.

Oroscopo 25 marzo Branko: Pesci

Non è facile vivere in questi giorni segnati da eventi e limiti duri, ma hai un momento meraviglioso e dovresti usarlo per gettare le basi per il futuro.

Aggiornamento ore 8.00