Oroscopo Paolo Fox di domani, 25 marzo 2020: le stelle in anteprima

Il fitness ti fa sentire meglio per un po’. In questi giorni, che è così difficile per tutti, sarà utile verificare la forza di una relazione. Cerca di non entrare in un dibattito inutile nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo: Acquario

Questo cielo pieno di opposizione planetaria ti sta mettendo alla prova. È un momento molto difficile, sia per la tua situazione personale che per quella generale. Se non ci sono prove sufficienti per crescere, forse qualcuno ha bisogno di ristabilire o rivisitare una connessione vecchia.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2020: Pesci