Oroscopo Branko domani, 6 giugno 2020: pronostici in anteprima

Oroscopo 6 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 giugno Branko: Leone

Se incontri un amico o un collega per una questione creativa, devi trovare un modo per superarla rapidamente. Qualunque sia il problema, sembra impallidire accanto alle ricompense offerte, quindi smetti di litigare e ricomincia a lavorare insieme.

Oroscopo 6 giugno Branko: Vergine

Va bene discutere con coloro le cui opinioni non sono d’accordo, ma non fare una guerra. Sì, per alcune cose vale la pena lottare, ma i pianeti suggeriscono che questo non è uno di questi, quindi mantieni il senso della prospettiva e mantieni la parte giusta delle persone potenti.

Oroscopo 6 giugno Branko: Bilancia

La tua strada con le parole ti porterà quasi tutto ciò che desideri, ma fai attenzione perché una volta che lo hai potresti non essere in grado di rinunciare o restituirlo. Invece, perché non usare il tuo senso dell’umorismo per far ridere le persone? Ti adoreranno per questo.

Oroscopo 6 giugno Branko: Scorpione

Devi ottenere garanzie certe che non sarai esagerato se accetti di investire in qualcosa che comporta un chiaro rischio finanziario. Se non riesci a ottenere quelle garanzie, o se non diffidi delle persone che le danno, provalo.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 giugno Branko: Sagittario

Non molte cose ti infastidiscono nella vita, ma l’eclissi lunare nel tuo segno susciterà le cose a tal punto che inizi a chiederti se hai fatto la cosa giusta. Certo che hai. Alla fine, tutte le strade portano alla stessa destinazione.

Oroscopo 6 giugno Branko: Capricorno

Ti pagherà per mantenere un profilo basso nelle prossime 24 ore. Mentre quelli intorno a te si stanno agitando per il tipo di problemi banali con cui non puoi essere disturbato, avrai sia lo spazio che il tempo per pensare al futuro.

Oroscopo 6 giugno Branko: Acquario

Non ha senso cercare di speronare le tue opinioni in gola a qualcuno: in effetti quel tipo di approccio è probabilmente controproducente. Consenti loro di avere un punto di vista diverso e non senti la tua responsabilità convertirli in “verità”.

Oroscopo 6 giugno Branko: Pesci

A meno che tu non sappia con assoluta certezza che sarai in grado di mantenere una promessa di qualche tipo, allora non hai affari a farcela. L’eclissi avverte se le tue azioni non sono all’altezza delle tue parole, la tua reputazione ne risentirà.

Queste le previsioni di domani di Branko, ma consultate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00