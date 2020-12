Oroscopo Branko oggi, 12 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Buon sabato a tutti i segni zodiacali. Visto l’ultimo oroscopo di Branko possiamo occuparci delle previsioni di oggi, 12 dicembre 2020, con il sunto libero delle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 12 dicembre Branko: Ariete

Potresti pensare che le cose siano finite, ma non lo sono. Il cielo porta sempre un secondo round. Cerca un re-match fra qualche mese. Oroscopo 12 dicembre Branko: Toro

È difficile immaginare di poter reimparare qualcosa in cui già sei bravo, ma indovina cosa? Potresti essere migliore.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Gemelli

Tutto ciò che riguarda un potenziale partner sembra sbagliato, quindi perché sembra giusto? Perchè è così. Ma non sarà chiaro per un po’.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Cancro

Fare grandi cambiamenti nella vita non è facile, ma conosci diverse persone che hanno già percorso questa strada. Approfitta della ricchezza della loro esperienza. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 12 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 dicembre Branko: Leone

Potresti voler rivedere quell’accordo prima di firmare, specialmente le clausole che sono pesanti in gergo. L’altra parte sta cercando di capitalizzare la tua equità. Oroscopo 12 dicembre Branko: Vergine

Difficile passare le redini, ma fallo. Questa persona ha più familiarità con la strada da percorrere di te e progredirai molto più velocemente.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Bilancia

Hai trovato il partner perfetto solo per perderlo? Non proprio. Ma una separazione forzata si avvicina.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Scorpione

Il tuo istinto dice di stare fermo e dovresti. Un cliente potrebbe non sembrare molto adesso, ma un giorno lo sarà. E ne trarrai profitto.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 dicembre Branko: Sagittario

Molto di ciò che speri di ottenere sarà tuo un giorno, a patto che non ti fermi nel mezzo. Tutto quello che devi fare è finire quello che inizi.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Capricorno

Un compito ingrato è la chiave del tuo successo. Assumiti volentieri questo obbligo, fallo a fondo e raccoglierai i frutti a breve.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Acquario

Un’idea viene abbattuta prima che abbia la possibilità di volare, ma non arrenderti. Solo perché è in anticipo sui tempi non significa che il suo momento non verrà un giorno.

Oroscopo 12 dicembre Branko: Pesci

Non c’è niente di sbagliato in un’opportunità di svendita se ti sta bene. In effetti ne farai più di quanto ne avrebbe il destinatario previsto.

Aggiornamento ore 8.00

