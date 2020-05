Oroscopo Branko oggi, 12 maggio 2020: le stelle del giorno

Oroscopo 12 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 maggio Branko: Leone

Il tuo atteggiamento positivo ti renderà probabilmente il preferito degli anziani. È probabile che una ex fiamma entri di nuovo nella tua vita e renda roseo il giorno!

Oroscopo 12 maggio Branko: Vergine

Le preoccupazioni sul fronte finanziario sono destinate a scomparire e la stabilità sarebbe raggiunta. Le cose ti risultano favorevoli, sia in ambito personale che professionale.

Oroscopo 12 maggio Branko: Bilancia

Stare in contatto con gli amici si rivelerà molto divertente. I single potrebbero avere la possibilità di socializzare sul fronte romantico.

Oroscopo 12 maggio Branko: Scorpione

Il denaro proveniente da una fonte inaspettata è probabilmente utile. Una promozione è in programma per coloro che lavorano nel settore IT o dei media.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 maggio Branko: Sagittario

Nonostante alcune spese impreviste, è probabile che rimanga in una posizione forte sul fronte finanziario. Non prendere alcuna iniziativa extra sul fronte professionale, poiché potrebbe non essere conteggiato.

Oroscopo 12 maggio Branko: Capricorno

Manterrai il controllo, tenendo il passo con i progressi di ogni materia. Potresti desiderare l’attenzione di qualcuno da cui sei attratto sul fronte romantico.

Oroscopo 12 maggio Branko: Acquario

I sogni saranno realizzati senza troppe difficoltà. Il tuo comportamento tranquillo potrebbe non essere sufficiente per impressionare la persona che ami.

Oroscopo 12 maggio Branko: Pesci

Qualcuno importante probabilmente riconoscerà il tuo valore sul fronte professionale. Rimanere regolari nella routine di allenamento sarà nel tuo interesse.

Queste erano le previsioni di oggi di Branko, e potete consultare in aggiunta le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00