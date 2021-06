Oroscopo Branko oggi, 13 giugno 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata, visto l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 13 giugno 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo di Branko per oggi, 13 giugno 2021

Oroscopo 13 giugno Branko: Ariete

Hai aspettato molto tempo per fare il prossimo passo, ma guarda dove stai andando tra ora e il 22. Non vuoi inciampare oltre la soglia.

Sei sorpreso di vedere un lato di qualcuno che non pensavi esistesse. È un lato che vorrai conoscere meglio.

Oroscopo 13 giugno Branko: Gemelli

Sii grato per i passi falsi perché sembra che porteranno a incidenti felici.

Oroscopo 13 giugno Branko: Cancro

Calmati perché farai un sacco di controllo dei danni questo fine settimana. Ogni volta che spegni un fuoco, uno nuovo prende vita.

Oroscopo 13 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 giugno Branko: Leone

Non essere troppo veloce per bloccare i corni. Solo perché inizi con il piede sbagliato non significa che un avversario non possa diventare uno dei tuoi più grandi sostenitori. Oroscopo 13 giugno Branko: Vergine

Non indietreggiare al primo segno di difficoltà. Il fatto che le cose non verranno così facilmente mette alla prova la tua determinazione e ingegnosità.

Oroscopo 13 giugno Branko: Bilancia

Sei finalmente libero di tornare da qualcuno che hai lasciato in sospeso. Ma non aspettarti che questa persona sia così indulgente. Dovrai riconquistare la sua fiducia. Oroscopo 13 giugno Branko: Scorpione

Nelle prossime settimane avrai più drammi familiari di quelli che vorrai affrontare. Sii lì per loro perché c’è stato un tempo in cui loro erano lì per te.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 giugno Branko: Sagittario

Un’offerta sembra allettante, ma lasciala stare sul tavolo fino al 22. Potresti ottenere un’offerta competitiva o qualcosa che addolcisca l’affare.

Oroscopo 13 giugno Branko: Capricorno

La tua fedeltà è a una parte, ma è l’altra che è pronta a partire. Se hai intenzione di cambiare cavallo nel bel mezzo della corrente, ora è il momento di farlo.

Oroscopo 13 giugno Branko: Acquario

Stai ricevendo respingimenti da persone che pensano che tu sia troppo forte? Hai un buon cielo per 5 settimane e mezzo quindi ammorbidisci il tuo approccio.

Oroscopo 13 giugno Branko: Pesci

Preparati a proteggere i tuoi interessi nelle prossime settimane perché un amico “fidato” sta cercando di andarsene con qualcosa che è tuo.

Lette le previsioni di oggi di Branko