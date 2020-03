Oroscopo Branko oggi, 19 marzo 2020: previsioni dell’astrologo

Oggi è San Giuseppe e auguri a tutti i papà, quelli che potranno abbracciarsi con i loro figli e quelli che non potranno, per via della quarantena e l’emergenza sanitaria. Vediamo questa giornata come si configura secondo le stelle, con Branko e i suoi pronostici di oggi, 19 marzo 2020. Come sempre, vi offriamo queste previsioni a partire da unaa rielaborazione delle pubblicazioni di Branko sul web.



Nell’articolo, quindi, le previsioni di Branko per oggi, 19 marzo 2020 e l’occasione di capire come si evolve l’oroscopo rispetto a ieri e all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 marzo Branko: Ariete

Oggi ti invito a calcolare meglio. L’Ariete ha dei periodi difficili, ma può rimanere calmo poiché la situazione tornerà in buona forma a partire dal 22 marzo.

Oroscopo 19 marzo Branko: Toro

I tempi non sono sempre facili, ma vivi tutto con un grande potenziale. Il cielo domani funziona particolarmente bene: approfittane!

Oroscopo 19 marzo Branko: Gemelli

Questa sarà la parte più importante della nostra vita e fa male, ma oggi puoi avere delle discussioni familiari, specialmente con i bambini.

Oroscopo 19 marzo Branko: Cancro

Ti consiglio di stare attento, soprattutto durante la guida. Il nostro satellite può renderti più ansioso del solito, quindi è necessario recuperare.

Aggiornamento ore 7.00