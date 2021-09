Oroscopo Branko oggi, 29 settembre 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata a tutti, visto l’ultimo oroscopo di Branko passiamo alle previsioni di oggi, 29 settembre 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l’oroscopo di Branko per oggi, 29 settembre 2021 e poi andiamo sull’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 settembre Branko: Ariete

Una malattia dello stile di vita può mettere a dura prova il tuo corpo, quindi inizia esercizi fisici insieme ai farmaci. Riuscirai a controllare in larga misura le tue spese e a concentrarti sul risparmio. Oroscopo 29 settembre Branko: Toro

Quelli nel settore del marketing possono trovare la giornata fruttuosa. Un buon rendimento scolastico può metterti nella fascia alta.

Oroscopo 29 settembre Branko: Gemelli

Sebbene tu possa pianificare una visita al mercato in questi tempi di pandemia, le folle in aumento potrebbero scoraggiarti. Qualcosa che continui a fare può diventare irritante per il coniuge e portare a discussioni inutili.

Oroscopo 29 settembre Branko: Cancro

Qualcuno idoneo in famiglia, che vuoi vedere sistemato nella vita, potrebbe non essere entusiasta di sposarsi, quindi dagli un po’ più di tempo. È probabile che reinvestirai i soldi risparmiati in un’impresa che non è decollata.