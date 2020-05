Oroscopo Branko oggi, 9 maggio 2020: le stelle del sabato

Oroscopo 9 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 maggio Branko: Leone

È probabile che la possibilità di crescere sia utile, solo per aumentare le tue qualifiche. Probabilmente ti godrai la giornata con i tuoi cari e vicini. L’amore è nell’aria e potresti fare degli sforzi speciali per rendere romantica la serata!

Oroscopo 9 maggio Branko: Vergine

I liberi professionisti possono aumentare il loro potenziale di guadagno. Avrai la possibilità di sfruttare il tuo potenziale sul fronte professionale e impressionare coloro che contano.

Oroscopo 9 maggio Branko: Bilancia

Il desiderio di un rifacimento dell’immagine potrebbe trovare qualcuno come linea guida. Il romanticismo oggi va in disparte, perché hai troppo in mente.

Oroscopo 9 maggio Branko: Scorpione

La situazione finanziaria è destinata a migliorare attraverso i tuoi sforzi. Impressionare coloro che contano sul lavoro non sarà difficile.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 maggio Branko: Sagittario

Puoi diventare più consapevole della tua situazione finanziaria ed entrare nella modalità di risparmio. Mantenere coloro che contano di buon umore sul fronte professionale manterrà vive le tue possibilità di miglioramento.

Oroscopo 9 maggio Branko: Capricorno

Potresti essere costretto a fare offerte a qualcuno che potrebbe non essere di tuo gradimento. Un’ottima opportunità per realizzare aspirazioni romantiche potrebbe presentarsi presto, quindi preparatevi!

Oroscopo 9 maggio Branko: Acquario

Altri impegni potrebbero non permetterti di dedicare a tempo pieno a una funzione sociale. L’amore è nell’aria e probabilmente ti godrai fino in fondo la giornata.

Oroscopo 9 maggio Branko: Pesci

Il denaro non sembra costituire un grosso problema poiché si aprono nuove strade per guadagnare. Sarai in grado di dimostrare il tuo ruolo con qualcuno al lavoro.

Abbiamo letto le previsioni di oggi di Branko, e non dimenticate di leggere anche l’oroscopo di Paolo Fox e quello della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00