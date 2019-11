Oroscopo del giorno 8 novembre 2019: pronostici di domani

Ecco l’oroscopo per la giornata del 8 novembre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 7 ottobre 2019.

Oroscopo 8 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 8 novembre: Ariete

È tempo di iniziare qualcosa di nuovo, qualcosa a cui stai pensando da molto tempo senza impegnarti davvero. Se non ci riesci adesso, c’è il pericolo che non lo farai mai, e sarebbe un peccato. Oroscopo 8 novembre: Toro

Sembra che tu creda che qualcuno ti stia nascondendo qualcosa, e forse lo è, ma non sembra riconoscere che potrebbero farlo apposta, perché sanno che ti farà arrabbiare. Prova a fingere che non ti interessi.

Oroscopo 8 novembre: Gemelli

Venere nell’area delle relazioni del tuo diagramma suggerisce che sei il sapore del mese al momento, e se non lo sei, allora è solo una questione di tempo. Prenditi del tempo fuori dai tuoi impegni per parlare con le persone – e magari anche flirtare un po ‘!

Oroscopo 8 novembre: Cancro

Non puoi allontanarti dai tuoi problemi ritirandoti nel tuo guscio e sperando che nessuno ti disturbi. Sii coraggioso e affronta questi problemi a testa in giù nei prossimi giorni. Potresti scoprire che non sono poi così male dopo tutto.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 8 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 novembre: Leone

Senti che non stai ricevendo abbastanza da una relazione rispetto a ciò che stai dando, ma è davvero così? Qualcos’altro che potresti chiederti: è possibile emozionarsi troppo? Sì è così. Oroscopo 8 novembre: Vergine

Sicuramente ascolta il tuo istinto oggi, ma non ignorare ciò che gli altri stanno cercando di dirti. Tra le tue intuizioni e i loro suggerimenti dovresti essere in grado di elaborare una strategia che porti al successo.

Oroscopo 8 novembre: Bilancia

Le attività di viaggio e sociali sono ben rappresentate al momento, quindi puoi aspettarti qualche piacevole viaggio e incontro oggi. Tuttavia, devi accettare che non tutti vorranno venire con te – e non c’è motivo per cui dovrebbero.

Oroscopo 8 novembre: Scorpione

Non hai bisogno di altro in termini di denaro e beni per essere realizzato, hai solo bisogno di qualcosa per motivarti. Qual è l’unica cosa che ti ispira di più? Fallo solo oggi e fallo meglio che mai.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 8 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 novembre: Sagittario

Qual è la tua vera passione nella vita? Con Giove e Venere che si muovono attraverso il segno che dovrebbe essere una domanda abbastanza facile a cui rispondere – la parte difficile sarà applicare te stesso. Fai sempre e solo ciò che ti fa sentire più vivo.

Oroscopo 8 novembre: Capricorno

Più forte qualcuno urla e più si comportano in modo oltraggioso, più puoi essere sicuro di fare la cosa giusta. Puoi sempre dire quando le tue azioni stanno producendo l’effetto desiderato: le persone stupide iniziano a urlare e urlare!

Oroscopo 8 novembre: Acquario

Nello schema più grande delle cose non esiste una coincidenza, quindi anche se ciò che sta accadendo nel tuo mondo sembra casuale, dovresti agire come se fosse parte del disegno cosmico. Quale messaggio l’universo sta cercando di inviarti? Oroscopo 8 novembre: Pesci

Solo perché guardi qualcuno in una posizione di potere non significa che dovresti cercare di essere come loro. Hai i tuoi talenti e il tuo percorso da percorrere attraverso la vita, quindi lasciati ispirare da loro ma non copiarli. Sii te stesso.

Aggiornamento ore 9.00