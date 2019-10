Oroscopo del mese Paolo Fox : le previsioni di ottobre 2019

In questo mese avete determinazione nel realizzare ad ogni costo i vostri obiettivi. Vi buttate a capofitto in tutti i vostri progetti, senza farvi troppi problemi su quello che gli altri pensano di voi. Se ci sono questioni in sospeso da risolvere, o avete dubbi su come comportarvi, affidatevi ai consigli dei vostri cari. Nei primi giorni del mese non mancheranno le tensioni, ma presto le cose andranno a migliorare. Questo vale in particolare per le coppie di lunga data.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: Toro