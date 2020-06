Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dall’8 al 14 giugno 2020

Si riparte ancora una volta, con un nuovo ciclo, una nuova settimana. Non ci resta che rimboccarci le maniche e comprendere il cielo: vediamo quali suggerimenti possiamo seguire con le previsioni di Branko da lunedì 8 giugno 2020 a domenica 14 giugno 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko realizzato in sintesi libera dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

La rappresaglia non farà nulla di positivo. Il fatto che tu possa agire, ma scegliere di non farlo, esprime forza e sicurezza.

Qualcuno ha avuto un sacco di problemi per farti un enorme favore. Ringrazia abbondantemente e prometti di ripagarli un giorno.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli

Il tuo vicolo cieco è l’entrata di qualcun altro. Scopri cosa puoi fare per combinare gli sforzi. Aiutarsi a vicenda porta vantaggi reciproci.

Oroscopo della settimana di Branko: Cancro

Fa male quando i colleghi ti accusano di essere indifferente, ma non puoi essere efficace se non mantieni una certa distanza. Quelli esperti hanno già capito questo.

Aggiornamento alle 7.00

Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

L regole sono in vigore per un motivo. Ironia della sorte, i limiti contro cui ti imbatti sono gli stessi che proteggono i tuoi interessi. Trova un modo per far funzionare il sistema.

Oroscopo Branko della settimana: Vergine