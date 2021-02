Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dall’8 al 14 febbraio 2021

Seconda settimana di questo mese, che cosa accadrà? Lo chiediamo alle previsioni di Paolo Fox, da lunedì 8 a domenica 14 febbraio 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra disamina liberamente tratta dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Per alcuni è in serbo un lungo viaggio. Alcuni di voi probabilmente si libereranno e inizieranno a vivere da soli. Un buon lavoro e una busta paga ti motiveranno ad avventurarti in affari o speculazioni.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro

La natura prepotente di un genitore potrebbe non essere d’accordo con te. Qualcuno del campo opposto potrebbe offrirti amicizia, ma potresti annusare l’inganno!

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli

Mangiare selettivo ti manterrà in forma come non mai. Inizia subito a prepararti per un impegno futuro.

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro

Qualunque cosa tu faccia, è probabile che impressionerai coloro che contano! Un’uscita emozionante con gli amici potrebbe non rivelarsi così. Evita di litigare su qualcuno o qualcosa.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone

È probabile che un membro della famiglia faccia affidamento su di te per piccole commissioni. È probabile che tu ne esca a pieni voti sul fronte accademico.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine