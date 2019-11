Oroscopo di Branko oggi 25 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 25 2novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 22 novembre.

Oroscopo 25 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 25 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, ci sarà una Luna nuova in Sagittario, che indurrà a viaggiare verso novità sul fronte professionale. Anche in amore, sono ore propizie. Oroscopo 25 novembre Branko: Toro

Per Branko oggi c’è Luna in Scorpione che incide nella creatività ma anche chiede calma su tre lati: salute, lavoro, e investimenti. E poi, Venere aiuta l’amore, verso sera.

Oroscopo 25 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko c’è aria di rivelazioni, di scoperte, e anche di nuovi equilibri con chi vi è ‘sopra’ magari a livello gerarchico.

Oroscopo 25 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko sottolinea come sia il momento di cavalcare proposte e scelte di campo.Attenzione a non dare per scontato l’amore nel rapporto e nella famiglia.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 25 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 25 novembre Branko: Leone Secondo Branko con l’effluvio di Scorpione con Marte potreste sembrare in difficoltà anche sul fronte della salute oggi, e trovarvi in mezzo a caos familiari. Siate pazienti. Oroscopo 25 novembre Branko: Vergine Per Branko sono ore delicate ma già tra 24 ore la Luna vi riporta a galla e sarete più brillanti. Oroscopo 25 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko invertire la rotta è sempre delicato e dura ma tra oggi è domani, magari con l’aiuto di una nuova Luna, arrivano nuove buone fasi sul fronte degli affari.

Oroscopo 25 novembre Branko: Scorpione

Per voi Branko è un buon momento se cercate conquista, mentre questa settimana potrebbe portare anche interessanti novità sul fronte del lavoro e dei guadagni. Oroscopo 25 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 25 novembre Branko: Sagittario Per Branko fino ad inizio Dicembre siete in un grandissimo momento: favorite le socializzazioni, gli incontri, e anche i momenti in cui rinnovare l’amore. Oroscopo 25 novembre Branko: Capricorno Per Branko con questa Luna e questo Marte, in amore riuscirete a fare davvero faville quest’oggi, e inoltre il grande momento potrebbe durare anche ben oltre questa settimana. Oroscopo 25 novembre Branko: Acquario Per Branko oggi c’è un pò di tensione nell’aria e un quadro astrale che non garantisce per voi una buona dose di calma, per cui vale la pena provare a contare le parole in tasca prima di parlare e pentirvene. Oroscopo 25 novembre Branko: Pesci Oggi Branko in amore la Luna vi porta a andare incontro a nuovi incontri o a rinnovare le fiammelle delle coppie già in essere, così come però al contempo sarà una settimana abbastanza tesa sul fronte lavorativo.

Oltre all’oroscopo di Branko, c’è anche la possibilità di confrontare le previsioni di Italia Sera e anche l Oroscopo oggi Paolo Fox, e quelle di domani.

Aggiornamento ore 9.30