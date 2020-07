Oroscopo di Rob Brezsny settimana dal 2 all’ 8 luglio 2020: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Per Rob Brezsny sarà una settimana in cui mettere in piedi diversi piani, e scelte cruciali, ma senza farsi troppo prendere dai dubbi.

Oroscopo Rob Brezsny: Toro

Per il noto astrologo americano non mettetevi in mezzo a progetti complessi per risolvere guai, ma giocate di ingegno.

Oroscopo Rob Brezsny: Gemelli

Sarà, la prossima, una settimana, nella quale molti scetticismi ti porteranno a sognare di essere visto con i tuoi stessi occhi ma non sempre è possibile.

Oroscopo Rob Brezsny: Cancro

Non bisogna aver paura di agire, né farsi prendere da una propria sottovalutazione: piacersi è il primo passo per essere vincenti.

Aggiornamento ore 6.00