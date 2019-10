Oroscopo domani 23 ottobre 2019: i pronostici del giorno

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 23 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 22 ottobre 2019.

Oroscopo 23 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 ottobre: Ariete

Devi stare in guardia e non dare nulla per scontato oggi. Non che qualcuno sia fuori per prenderti come tale, ma qualcuno si sta certamente comportando in modo sospetto e ti pagherà tenerli d’occhio – due occhi quando fa buio. Oroscopo 23 ottobre: Toro

Inizia subito a pensare a come migliorare le tue relazioni più importanti. Sia nella tua vita privata che nel tuo ambiente di lavoro devi essere consapevole dei messaggi, sia pronunciati che suggeriti, che le persone a cui sei vicino stanno cercando di inviarti.

Oroscopo 23 ottobre: Gemelli

Nello schema più grande delle cose non esiste una coincidenza, e se oggi tieni a mente quel pensiero sarai meno propenso a incolpare il destino per ciò che accade. Cerca connessioni in tutto ciò che ti circonda. Siamo tutti collegati in più modi.

Oroscopo 23 ottobre: Cancro

Le ultime settimane non sono state facili, ma poiché il Sole sta per spostarsi nell’area più dinamica del grafico, non passerà molto tempo prima che tu sia di nuovo in alto. Lasciati ispirare dalle tante cose meravigliose che si svolgono nel mondo.

Oroscopo 23 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 ottobre: Leone

Il passaggio del Sole in una delle aree più sensibili della tua carta di domani ti aiuterà in modi interessanti. Per i principianti diventerai più sensibile te stesso, specialmente per i messaggi sottili che i tuoi cari hanno cercato di inviarti. Oroscopo 23 ottobre: Vergine

Smetti di essere così serio e divertiti! Sì, certo, ci sono problemi importanti che devono essere affrontati, ma li affronterai meglio se ti ricompenserai con dei tempi morti di tanto in tanto. Se non sorridi, non lo stai facendo bene.

Oroscopo 23 ottobre: Bilancia

La tua testa può essere piena di grandi idee ma in realtà farai qualcosa con loro? Questa è la domanda di cui hai più bisogno di riflettere, e la buona notizia è che una volta che il Sole cambierà segno domani, puoi abbracciare uno stato d’animo più pratico.

Oroscopo 23 ottobre: Scorpione

L’umore sta per alleggerire considerevolmente e tra qualche giorno guarderai indietro e ti chiederai come e perché ti sei permesso di essere così impegnato su questioni che erano per la maggior parte di minore importanza. Risolvi per non lasciare che accada di nuovo.

Oroscopo 23 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 ottobre: Sagittario

Nel profondo puoi sentire che una fase della tua vita sta per finire, e anche che la fase successiva sarà più impegnativa. Affronterai queste richieste molto meglio se le affronterai con gli amici. Condividi i tuoi problemi e le tue gioie.

Oroscopo 23 ottobre: Capricorno

Non sei mai stato uno che ha sminuito le tue abilità e quando il Sole cambierà segno domani farai di tutto per far sapere al mondo che talento speciale sei. Dai credito anche ad altre persone – di certo non hai fatto tutto da solo.

Oroscopo 23 ottobre: Acquario

Se aspetti esattamente l’occasione giusta per arrivare prima di fare la tua mossa, molto probabilmente starai aspettando per sempre. Fai quello che puoi in questo momento con gli strumenti che hai a portata di mano. C’è una nuova opportunità nata in ogni momento. Oroscopo 23 ottobre: Pesci

Alcune delle esperienze a cui sei stato sottoposto di recente potrebbero non essere state di tuo gradimento, ma la buona notizia è che ora è nel passato e il futuro immediato sembra di gran lunga più luminoso. Non trattenerti, metti tutto ciò che hai per rendere la vita divertente di nuovo.

