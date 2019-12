Oroscopo oggi Branko 20 dicembre 2019: i pronostici dell’astrologo

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 20 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di ieri.

Oroscopo 20 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 dicembre Branko: Ariete

Aspettatevi grandi cose in fatto di cuore. Non subito, perchè al momento le stelle preferiscono favorirvi professionalmente: voi fate il vostro allacciando e stringendo contatti. Oroscopo 20 dicembre Branko: Toro

Per il Toro sembra che ultimamente ci sia soltanto lavoro e impegni, tempo per i rapporti sentimentali sempre poco. C’è poca comunicazione con il partner.

Oroscopo 20 dicembre Branko: Gemelli Il cielo è ben configurato, secondo Branko, in particolare con l’accompagnamento lunare e Venere in Acquario. Questo porta amore e passionalità. Oroscopo 20 dicembre Branko: Cancro La salute è un po’ così così, la Luna che quadra con Saturno vi fiacca mentre sul lavoro siete pieni di impegni. Siete nelle discussioni altrui, ma si parla di voi più che altro in bene.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 20 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 20 dicembre Branko: Leone Inizia l’inverno ma per voi è già iniziato con Venere che sta facendo di tutto per farvi litigare. Tutto va a migliorare dopo Capodanno.

Oroscopo 20 dicembre Branko: Vergine Dovete essere particolarmente attenti per non farvi ingannare nelle trattative. Gli investimenti in questo momento sono rischiosi. Mercurio è il responsabile, essendo in Sagittario quadrato a Nettuno. Oroscopo 20 dicembre Branko: Bilancia La Luna forma un trigono con Sole e Mercurio e con Venere in Acquario tutto è pronto per l’esplosione amorosa. Rimangono ancora le scie dei buoni frutti sul lavoro. Oroscopo 20 dicembre Branko: Scorpione Scorpione passionale, in questo periodo la vostra caratteristica è più intensa che mai. Sia chi è libero o chi è in coppia, avrà di che divertirsi fino a fine anno.

Oroscopo 20 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 20 dicembre Branko: Sagittario Sta per finire il vostro mese, ma il cielo positivo continua ancora un po’. Particolarmente buoni gli affari, buone prospettive per i rapporti interpersonali.

Oroscopo 20 dicembre Branko: Capricorno Ahi ahi, con Venere che va via c’è anche la Luna “storta”. Questo vuol dire che potrete avere dispute sul lavoro o nelle altre vostre cerchie. Oroscopo 20 dicembre Branko: Acquario Arriva Venere con i suoi influssi positivi fino a metà Gennaio. Nubi che si diradano verso inizio anno per quanto riguarda l’amore. Oroscopo 20 dicembre Branko: Pesci Con Mercurio in Sagittario le problematiche sono sempre al varco, dovete aspettare dopo Natale per stare più tranquilli. Luna in Bilancia porta consiglio.

Aggiornamento ore 9.30