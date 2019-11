Oroscopo oggi 27 Novembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Oroscopo oggi 27 Novembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per...

Oroscopo 27 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 27 novembre: Ariete

Un mattino acquoso di sonno e di auspici mal corrisposti. Poi una giornata ibrida, che non riesce a regalarvi grosse impennate. Oroscopo 27 novembre: Toro

Ce la steate mettendo tutta per non crollare: il dramma economico che state attraversando durerà almeno fino a inizio dicembre, poi si vedrà la luce. Allora inizierà poi un’altra battaglia, quella col partner.

Oroscopo 27 novembre: Gemelli

La salute già ieri ha fatto i capricci: ma il sonno, il vostro peggior nemico, non va via neanche oggi. Prendetevi una pausa e anche del tempo per voi.

Oroscopo 27 novembre: Cancro

Oggi sarà una giornata piuttosto impegnativa sul fronte lavorativo, ma avete tutte le energie per uscire indenni e addirittura prendervi minuti preziosi per i vostri svaghi personali.

Oroscopo 27 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 novembre: Leone

Il countdown verso un grande traguardo sta diminuendo, siete emozionati? La cosa più bella è che sentite il partner piuttosto vicino e, questa volta, certi che non farà passi indietro. Oroscopo 27 novembre: Vergine

Cadere significa rialzarsi, non star lì a farsi compatire quando succede. Ecco cosa significa guardare il bicchiere mezzo pieno. Forza!

Oroscopo 27 novembre: Bilancia

A lavoro qualcuno è geloso di voi, beh, dovete farci il callo. Piacere a tutti è un esercizio di fantasia che non è riuscito nemmeno ai più grandi Messia della storia.

Oroscopo 27 novembre: Scorpione

La sordina dentro cui vi annacquate vi annoia, la detestate, ma poi quando siete chiamati in causa, fate passi indietro. Trovate una mediazione tra il fare e aspettare che altri facciano per voi.

Oroscopo 27 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 novembre: Sagittario

Amori forti come quelli della famiglia non ce ne sono e, anche oggi, ne avrete un nuovo assaggio quando condividerete un gran momento con una persona a voi molto cara.

Oroscopo 27 novembre: Capricorno

State contando i soldi che vi restano fino a fine mese? Magari non c’è tutta questa urgenza di rompere il maialino. News in arrivo.

Oroscopo 27 novembre: Acquario

Acqua in bocca quando si tratta di questioni di cuore che non vi riguardano: fare il terzo incomodo potrebbe nuocere gravemente alla vostra salute. Oroscopo 27 novembre: Pesci

Ma perchè dovete essere così antipatici a volte? Se una persona vi chiede un favore oppure un consiglio non necessariamente vi sta togliendo ossigeno vitale.

