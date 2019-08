Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: cosa aspettarsi dalle stelle

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, mercoledì 21 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 20 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 21 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Ariete

Chi ha un’attività in proprio o vuole guadagnare di più riceverà presto buone notizie e soddisfazioni! La fine di agosto si prospetta molto interessante, preludio di un settembre sperimentale soprattutto per quanto riguarda l’aspetto professionale. In questa settimana sei già alle prese con qualche riunione di lavoro. L’amore non ti sta premiando come vorresti, forse c’è una nuova passione ma devi ancora capire bene come viverla. Altri, invece, hanno da poco ritrovato un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Toro

Venere ha cambiato improvvisamente atteggiamento nei confronti di questo segno, passando da opposta a positiva: approfittane per quanto riguarda i sentimenti cercando di fare (ma anche avere) di più! Alcuni conflitti non possono risolversi in “quattro e quattr’otto” ma ora è possibile avere un po’ di tregua ed essere più lineari. Se hai vissuto una separazione è giunto il momento di toglierti di torno qualche seccatore!

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Gemelli In questi giorni sei talmente teso e nervoso da arrivare addirittura a mettere in discussione una relazione sentimentale! Cerca di riflettere bene prima di fare cose di cui potresti pentirti. Ci vuole molta pazienza e altrettanta prudenza per evitare problemi e forti discussioni. Fai attenzione soprattutto nel fine settimana perché è proprio lì che potresti cadere in una trappola o esplodere!

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Cancro

Chi ha un’attività, ma anche tutti coloro che hanno avuto un incarico importante o una buona occasione, sta vivendo alcuni blocchi fastidiosi o si ritrova a un punto di non ritorno. Ti sembra di nuotare controcorrente pur avendo fatto tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo. In amore potresti vivere un piccolo fastidio se hai a che fare con un/una Pesci o Gemelli, fai molta attenzione!

Paolo Fox, oroscopo 21 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Leone

Nelle prime due settimane di agosto sei passato particolarmente inosservato ed è una cosa che proprio non sopporti. Non preoccuparti però, le vittorie e le soddisfazioni sono proprio dietro l’angolo! Il weekend sarà migliore soprattutto nei rapporti con gli altri e nei viaggi. Potresti ricevere subito un rimborso o qualche soldo in più, in alternativa è possibile ripartire a settembre con condizioni più favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Vergine

Giornata buona per fare proposte nonostante questo sia ancor un periodo di vacanze e ferie. Alcuni di voi, i più instancabili e stakanovisti, stanno già pensando a come sistemare alcune questioni di tipo pratico e lavorativo. Anche gli studenti sono al lavoro per portare avanti un grande progetto familiare o personale. In arrivo 48 ore importanti per le relazioni sociali.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Bilancia

Fino a giovedì potrebbe esserci qualche problema che riguarda le finanze. Tendi sempre a mettere soldi da parte, ma quando vedi qualcosa che ti piace la compri senza troppi problemi. Nelle prossime 48 ore stai molto attento a discussioni che potrebbero nascere in famiglia, anche per motivi futili. Chi è in coppia da molto tempo deve essere ancora più prudente perché c’è qualche tensione. Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Scorpione

C’è aria di scompiglio ormai da qualche mese e sul lavoro hai vissuto parecchi cambiamenti: nuovi dirigenti, un nuovo ufficio e tante incognite. Questa situazione ti rende nervoso e affatto socievole e sereno. Stai studiando nuove strategie per fare cose nuove ma ti ritrovi sempre nella stessa situazione. Devi stare attento a ogni singola cosa in questo periodo ed evitare che questa tensione si riversi in amore.

Paolo Fox, oroscopo 21 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Sagittario

Ora non puoi più evitare alcune questioni personali ed emotive che hai sempre preferito rimandare: la seconda parte dell’anno sarà decisiva per affrontarle e superarle. In questi giorni c’è qualche pensiero negativo che ti tormenta, soprattutto se ritieni di non essere stato “utilizzato” al meglio o se credi che qualcuno ti abbia creato qualche problema. Le storie d’amore complicate devono essere gestite con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Capricorno

Inizia ufficialmente la fase di recupero! Chi è un lavoratore dipendente potrebbe ricevere una promozione, chi lavora in proprio invece vedrà sviluppare una buona creatività. Non confondere il fatto di essere felicemente single con l’essere solo: se c’è stato un momento di isolamento devi recuperare perché sta per iniziare un periodo interessante a livello affettivo ed emotivo. Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Acquario Le giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 agosto potrebbero generare un po’ di confusione e qualche piccola afflizione. Bisogna tenersi lontani da problemi e situazioni stressanti. Il fisico al momento è un po’ debilitato e non hai la forza necessaria per affrontare una serie di cose problematiche. Fai solo lo stretto necessario in attesa di tempi migliori!

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2019: Pesci

Tutti coloro che hanno un problema legale o una vertenza aperta potranno avere un risultato positivo entro la fine di agosto. É sempre più difficile resistere alle provocazioni sul lavoro e possono accadere due cose: dire “basta” a una determinata situazione o affrontare un “testa a testa” decisivo. Entro l’autunno, che per te sarà una grande stagione, riuscirai comunque a uscire vincitore! C’è qualcuno che cerca sempre la polemiche ma niente paura, non sarai scalfito!

