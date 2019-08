Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: cosa suggerisce l’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, giovedì 22 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 21 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 22 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Ariete

Questo è un giovedì davvero interessante, che ti porterà a vivere un bel weekend, in cui potrai e dovrai osare, fare cose nuove, lanciarti in progetti mai sperimentati prima, perché avranno un buon esito, se partiranno in questo periodo e comunque prima della fine di ottobre. Cerca solo di non spendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Toro

Dopo un inizio di agosto non di certo positivo, avete le stelle dalla vostra parte, che vi aiuteranno ad avere maggior successo in tutto quello che farete. Certo, dipende da ciò che hai in mente di fare, ma questo è il momento giusto per farlo e per farti valere, anche in vista di un autunno in cui sarai ancora più forte. Molto bene andranno anche le relazioni, le amicizie e i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Gemelli Potrebbero esserci alcuni dubbi in amore ma solo per le storie troppo recenti ed occasionali, quelle nate come un’avventura e che probabilmente resteranno tale. Le altre relazioni, invece, non avranno grossi scossoni e non verranno messe in discussione. Hai bisogno di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Cancro

Sarebbe meglio dedicarsi di più alle persone vere che a quelle virtuali. Tu, da persona un po’ introversa, spesso hai più amici da tastiera che nella vita vera. Invece devi relazionarti con gli altri uscendo, vivendo sul serio. E dedicandoti maggiormente all’amore, non rifiutandolo per paura di soffrire. Per quanto riguarda il lavoro sei in una fase di riprogrettazione: potrebbero esserci dei grandi cambiamenti, ma adesso sei solo nella fase teorica. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 22 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Leone

Anche se le stelle sono dalla tua parte, cerca di non esagerare e di non fare scelte azzardate solo perché ti piace farti notare e stupire gli altri. A volte è meglio seguire le correnti, a costo di sembrare opportunisti, che fare qualcosa di totalmente sbagliato. Per quanto riguarda l’amore, aspetta domani per qualsiasi mossa.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Vergine

Tutto per l’amore e dai sentimenti, tanto che si potrebbe pensare di consolidare la propria storia con una proposta seria come il matrimonio o la convivenza: le stelle sono a vostro favore in questo senso. E vi aiutano anche per quel che riguarda i progetti lavorativi, perché vi danno una buona forza e suggeriscono buone soluzioni per i progetti.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Bilancia

Da rivedere alcuni programmi e progetti riguardo il tuo lavoro o, per chi è più giovane, gli studi. Cerca di non affliggerti troppo e di non prendertela per tutto. Rimanda le discussioni al fine settimana. Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Scorpione

Meglio agire con molta cautela a causa dell’opposizione della Luna, che vi rende un po’ più deboli. Evitate quindi i contrasti, le liti e le discussioni, anche se magari non riuscite ancora a mandare giù un torto.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 22 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Sagittario

Potrebbero esserci delle tensioni o delle discussioni da affrontare o comunque qualcosa che ti preoccupa e ti fa stare sotto stress. Cerca di allentare la pressione e di moderare le parole, evita gli scontri, perché potresti esagerare e avere conseguenze non volute e maggiori di quanto preventivato.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Capricorno

Devi essere un po’ più istintivo e di lanciarti, perché le stelle ti proteggono. Riflettere bene prima di fare scelte importanti è ovviamente necessario, ma se in questi giorni c’è una buona occasione, che sia d’ lavoro o d’amore, coglila al volo! Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Acquario Questa di giovedì è una giornata un po’ sottotono e stressante, ti sentirai stanco e affaticato come agli inizi del mese, ma non scoraggiarti, perché è un malessere passeggero: tra qualche giorno arriverà un transito planetario decisamente migliore, senza più opposizioni.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019: Pesci

Giornata positiva, nella quale probabilmente ci sarà una bella notizia da dare o da ricevere. Per quel che riguarda il lavoro ci sono delle indecisioni, perché non sai se proseguire o meno in un certo percorso. Valuta bene, comunque sia la tua scelta, l’autunno ti vedrà vincente.

Aggiornamento ore 12.00