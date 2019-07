Oroscopo Paolo Fox 25 luglio: le previsioni dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, giovedì 25 luglio 2019. Le previsioni de segno per segno per la giornata di oggi. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 24 luglio 2019.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Ariete

Rimboccati le maniche sul lavoro per trovare delle buone soluzioni ai tuoi problemi e per avere le risposte che stai aspettando. Guardati attorno e cerca di cogliere le occasioni al volo, sia per quanto riguarda il lavoro che la tua vita personale.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Toro

La Luna ti aiuta quindi guardati intorno e trova le occasioni giuste in ambito lavorativo. Prova ad azzardare, anche se questa è una prerogativa dei più giovani, mentre chi è più in là con gli anni sarà molto più cauto. Attenzione in amore. Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Gemelli

Questioni in sospeso da tempo possono essere risolte oggi: è l’occasione per chiarire con qualcuno a cui tieni. Meglio ancora andrà nel weekend, quando la Luna sarà dalla tua parte, regalandoti energia e fortuna. Bene l’amore, un po’ meno il lavoro, forse avresti bisogno di una pausa.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Cancro

Oggi godete di maggiore energia rispetto ai giorni scorsi, che sono stati un po’ pesanti. Resta comunque il consiglio di prestare attenzione a quello che dici e come lo dici, cerca di non ferire chi ti sta accanto. Nei prossimi giorni avrai la possibilità di chiarire alcune situazioni.

Paolo Fox, oroscopo 25 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Leone

Siete troppo stanchi e questo si ripercuote sia a livello fisico che psicologico e potrà coinvolgere i rapporti con gli altri. Tieni duro, perché nel weekend andrà molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Vergine

Una rinnovata forza ti arriva, qiundi approfittane per cercare di costruire qualcosa per il tuo futuro. I contatti sono favoriti e potrebbero agevolare il tuo lavoro. Possibili buone notizie in arrivo tra oggi e domani.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Bilancia

Finalmente le stelle ti favoriscono e puoi cercare di recuperare terreno in amore, di chiarire con il partner. Le cose adesso andranno molto meglio per quanto riguarda i sentimenti. Il consiglio è quello di staccare un po’, di partire con il partner per qualche giorno di assoluto relax e di complicità.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Scorpione

Evita i contrasti e cerca di dosare le parole. A volte esageri e poi ti penti, ma potrebbe essere tardi! In questa giornata, così come domani, meglio evitare qualsiasi tipo di contrasto.

Paolo Fox, oroscopo 25 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Sagittario

Una grande passione può portarti a dare troppo. Cerca di riflettere bene prima di agire. Potrebbero esserci dei dubbi da sciogliere, specie in amore. Cerca di evitare le distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Capricorno

Rispetto alla prima parte dell’anno senti un’energia diversa, e via via che i giorni passano sarà sempre meglio. C’è la possibilità di un bel recupero in amore, ma solo se la fiducia non è venuta meno a causa dei problemi che ci sono stati nel recente passato. Saranno molti i casi in cui si deciderà che è meglio troncare che andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Acquario

Il nervosismo latente potrebbe farti esplodere all’improvviso. Cerca di contenerti. Questa situazione elettrica potrebbe coinvolgere anche i sentimenti. Cerca di fare attenzione se non vuoi mandare tutto all’aria.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: Pesci

Le stelle prevedono che sarà una giornata favorevole per i sentimenti. Per quanto riguarda la vita professionale, questo è il momento di fare progetti per l’autunno, periodo in cui ci saranno molti successi.

