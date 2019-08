Oroscopo Paolo Fox 30 agosto 2019: pronostici segno per segno

Per oggi e domani due giornate molto positive grazie all’influsso ottimo di Saturno. Approfittatene per chiedere qualcosa, per iniziare un progetto, per dare vita a una nuova iniziativa, ci saranno molte probabilità di successo. Certo che non saranno le stelle a farvi vincere ma le vostre capacità, però sarete facilitati da buoni influssi planetari che vi daranno la possibilità di farvi notare e di emergere se vi darete da fare. Quindi fatelo adesso, è il vostro momento. E il consiglio vale anche per i sentimenti.