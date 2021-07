Oroscopo Paolo Fox domani, 14 luglio 2021: le previsioni in anteprima

Secondo appuntamento con le stelle, dopo l’ultimo oroscopo ci interessiamo dei pronostici di Paolo Fox di domani, 14 luglio 2021.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra sintesi libera dall’app Astri. Approfondite poi i pronostici del mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 14 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Ariete

Se restassi sempre dove appartieni, la tua vita sembrerebbe piccola e stantia. Tieni presente che le cose nuove sono intrinsecamente scomode; meglio non leggerci altro. La tua zona di comfort si sta espandendo. Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Toro Il tuo corpo si adatta ai tuoi stati d’animo e si incolla alla tua personalità. Domani il linguaggio inconscio del tuo corpo esprimerà ad alta voce ciò che vuoi trasmettere e anche ciò che potresti voler tacere. Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Gemelli Il coraggio non è qualcosa che devi trovare o sviluppare. Ne hai già un’intera piscina dentro di te. Quando è il momento di essere coraggiosi, immergi la tua tazza e tirane un po’. Oroscopo Paolo Fox, 14 luglio: Cancro Imparerai molto su qualcuno attraverso una tipica e appropriata linea di domande. Domande stravaganti e giocose ti insegneranno ancora di più sulla sensibilità e l’umorismo (o la loro mancanza) con cui hai a che fare. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 14 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Leone

Non c’è nessuna chiamata in questo momento per un grande cambiamento. Come sarebbe se le prossime 24 ore fossero molto simili alla tua vita, solo più felici? Immaginare una cosa del genere ti mostrerà dove potresti fare un piccolo ma efficace cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Vergine

Le opportunità saranno colte da coloro che hanno un atteggiamento reattivo. Prima di entrare nell’arena, ti metterai nella mentalità di ammirare ciò che ti circonda, essere deciso e agire rapidamente. Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Bilancia

La tua mente è aperta e i tuoi appetiti sono abbondanti. Sei pronto ad ascoltare, imparare e scoprire il mondo esterno, guidato da una piccola voce interiore di intuizione. È la bussola di cui ti puoi fidare.

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 14 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Sagittario

Il cuore del dramma non è una posizione perseguibile. Alzati. Da un punto di vista più elevato, vedrai di cosa ha bisogno la situazione e avrai idee su come servire gli interessi delle persone coinvolte e dare un contributo adeguato.

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Capricorno

Le tue paure e i tuoi dubbi sono seducenti. Ignorali. Continua invece a tornare al tuo piano. Rivisitare; modificare; divertiti. Il piano ti ecciterà e galvanizzerà i tuoi poteri, sigillando insieme ogni tua mossa. Oroscopo Paolo Fox 14 luglio: Pesci Come i maghi che si impegnano nell'arte del depistaggio per tirare fuori un'illusione, le persone nelle relazioni dirigono l'attenzione sui loro contributi, talenti e qualità benefiche… che è un piccolo sottofondo di tutto ciò che c'è da vedere e conoscere.

